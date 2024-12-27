1500萬時地不明！他卻點出柯文哲「1變化」：人設破滅的紀錄

▲柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

前台北市長柯文哲深陷京華城、政治獻金案，雖然有些支持者看了起訴書後，因為1500萬元的時地不明、缺乏直接證據而興奮，但是媒體人黃揚明直言，檢察官不只在寫起訴書，更在寫柯文哲「人設破滅的紀錄」，柯文哲過去累積的人設確實受到嚴重衝擊和挑戰。

黃揚明在臉書粉專「黃揚明（剝雞）」上發文表示，民眾黨的支持者看到起訴書後，因為1500萬元的時地不明、缺乏直接證據而興奮，並以起訴書中各種詭異的資訊而嘲諷檢方，但是也別忘記了，起訴書中有很多證人都證實，柯文哲收受超過法定政治獻金上限額度的款項，且有不只一筆款項，是在台北市政府的市長室交給正在上班的市長柯文哲。

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除此之外，黃揚明也指出，柯文哲與沈慶京多次見面、簡訊互動頻繁、到陶朱隱園拜訪等，都說明了曾抨擊「財團拿刀叉吃人肉」的柯文哲為了選總統，已經不一樣了。因此他認為，檢察官寫的不只是起訴書，也是在寫柯文哲人設破滅的紀錄，之後的司法戰是一回事，柯文哲過去在台灣累積的人設也確實受到衝擊和挑戰。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒證據然後用司法毀滅人設？這就是台灣司法，叫你寫起訴書結果是日記本」、「結果京華城是小事，倒是一堆金主都被嚇跑了，斷了民眾黨的金流」、「即使最後無罪，人格也摧毀了」、「起訴書裡面一堆不相干的事情在裡面是什鬼？一堆個人隱私和不相干的對話在裡面湊字數是怎樣」、「說真的，現在不是很在意柯文哲個人未來如何，看到他管理帳目和下面的人成這樣，我已經對他失望」。

．未經判決確定，應視為無罪