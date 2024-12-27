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在北院外聲援柯文哲！他問「都不用上班嗎」　網：都是大場面

▲▼北院預計晚間七點半召開接押庭，民眾黨立委黃國昌試圖讓更多民眾黨支持者進入法庭旁聽。（圖／記者李毓康攝）

▲黃國昌昨日到北院外聲援。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人非常關心柯文哲等人的案子，昨天起訴書曝光後，都忍不住花時間閱讀，還有一些人則是因為想知道接押庭的結果，因此整晚沒睡。就有網友不禁好奇拋問，怎麼這麼多人在北院外？大家都不用上班、上課的嗎？話題引發討論。

北檢26日偵結政治獻金、京華城案，晚間北院召開接押庭，27日凌晨0時18分結束。北院也在凌晨3時15分裁定柯文哲3000萬元交保，並限制住居、出境、出海。另外，北院裁定應曉薇以1500萬元交保、沈慶京以4000萬元交保、彭振聲以500萬元交保、李文宗以800萬元交保。

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由於北院是凌晨裁定，因此就有網友在PTT的Gossiping板上，以「大家明天（應指27日）是不是都不用上班、上課」為標題發文，提到有好多人都在外面等待，大家是已經提前過年，不用上班、上課了嗎？

▲▼快訊／北院小草聲援柯文哲又爆推擠　警二度舉牌警告。（圖／記者邱中岳攝）

▲小草在北院外聲援柯文哲。（圖／記者邱中岳攝）

貼文底下，就有網友回應，「大場面不看嗎」、「放不放都是大場面」、「熬一下夜可以的」、「我等一個晚上就是在等一個大場面」。還有網友說，「特休、請假用起來啊」、「撐到早上直接上班啊，再說年底了有很多特休」、「請特休不會嗎」、「年底了清一下特休不行嗎」、「不會請假啊」。

此外，《魷魚遊戲2》昨（26）日上線，但因為剛好跟柯文哲案「撞期」，因此還有網友開玩笑說，「大家沒時間看另一部了」、「我同事一直問『所以完整版起訴書在哪？完整版！』比追劇認真欸 」、「實在太精彩了，根本沒空追魷魚」；更有人留言「被起訴書拖累的苦主」。

．未經判決確定，應視為無罪

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