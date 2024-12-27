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95歲嬤罹癌瘦剩39公斤　孫女苦勸！達文西手術10天後奇蹟出院

記者白珈陽／台中報導

「阿月嬤」高齡95歲，2年前飽受血尿所苦，體重一度僅剩39公斤，就醫後發現罹患第三期腎盂及輸尿管癌，不過阿月嬤害怕開刀，遲遲不願積極治療，還好外孫女孝順地說「阿嬤我們想多陪您幾年！」，阿月嬤被感動，終於決心接受達文西手術，術後復原狀況良好，僅10天就順利出院，讓家屬相當驚喜。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲阿月嬤與孫女感情好，今天一起接受媒體採訪。（圖／記者白珈陽攝）

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執刀醫師亞洲大學附屬醫院泌尿部長、阿月嬤的主治醫師黃志平指出，阿月嬤本身有高血壓、中風及阻塞性肺病病史，2年前因反覆血尿數週，身體每況愈下，體重更是直直落，健康狀況可說是風中殘燭。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲亞洲大學附屬醫院泌尿部長黃志平。（圖／記者白珈陽攝）

阿月嬤的孫女指出，阿嬤的主要照顧者原本是媽媽，但媽媽多年前因病離世，病榻前曾特地囑咐她好好照顧奶奶，此後她開始協助阿嬤的生活起居。得知阿嬤身體有狀況後，相當不捨，但阿嬤因年事已高，害怕開刀手術，不肯積極接受治療。

孫女開玩笑地表示，她勸說阿嬤動刀的過程有點「殘忍」，她跟阿嬤說現在有3種情形，一種是不動手術，但之後病痛纏身，會越來越痛苦；一種是化療，但會掉頭髮、過程也會很不舒服；第三種就是接受手術，有機會好起來，假使失敗，也是倒在手術台上，處於麻醉狀態不會感到痛苦。

不過讓阿月嬤改變心意的，還是孫女跟她說「我們好想再多陪您幾年，所以您要勇敢喔」，這才說服阿月嬤就醫檢查。

黃志平指出，經匯集多專科會診討論治療方案，決定採用達文西機器人手臂手術切除右側腎臟、輸尿管和部分膀胱組織，術中還一併修補右側疝氣，手術整整歷時210分鐘，出血量僅30毫升，無須任何輸血，可說十分順利。

黃志平說，術後阿月嬤也快速拔管，無需轉入加護病房觀察，並在孫女的細心照顧下，住院10天後即順利出院，病理報告也證實阿嬤罹患的是第三期腎盂泌尿道上皮癌，之後孫女每次都陪著阿嬤回診，扮演最強後盾，也帶著阿嬤遊山玩水，追蹤2年來，無論是電腦斷層、磁振造影和膀胱鏡檢查均顯示腫瘤無任何復發跡象，可說是抗癌成功。

黃志平指出，考量患者年事已高，且身體狀況不若一般患者強韌，若採用達文西手術系統手術，不僅手術時視野更清晰、寬廣，可提供精準縫合，且術後傷口小、復原快，更能讓高齡患者盡早恢復生活作息。

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