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大陸 大陸焦點 特派現場

66歲女肚痛20年沒就醫！醫一查嚇壞：1器官「塞400顆石頭」

肚子痛,胃痛,腸胃炎,腹痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲陸女肚子痛長達20年才就醫。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國武漢一名66歲陳姓婦人，20年來反覆腹痛卻未曾正視健康問題，直到腹痛加劇才就醫，醫師發現她的膽囊內竟塞滿超過400顆結石，引發嚴重炎症，所幸手術順利，患者已平安出院。

根據《湖北日報》報導，陳姓婦人自20年前開始偶有腹痛，但認為僅是輕微不適，因此未曾就醫。去年（2023年），她的腹部疼痛加重並逐漸惡化為劇痛，伴隨嘔吐、進食困難等症狀，今年12月病情再度加劇，她被緊急送往醫院檢查。

陳婦因病情複雜且患有多種心血管疾病，經當地醫院建議轉診至武漢大學中南醫院肝膽胰外科治療。超音波檢查顯示，她的膽囊內塞滿大量結石，部分結石已掉入膽總管，引發嚴重炎症，必須立即手術。

16日，肝膽胰外科副主任醫師唐勝利帶領團隊為陳婦進行手術，取出超過400顆黑色結石，直徑約2至3毫米。唐醫師指出，這些結石因長期累積，導致患者的膽囊充滿炎症，但所幸手術過程順利，術後陳婦疼痛消失，恢復良好，於18日康復出院。

唐勝利醫師提醒，膽囊結石早期症狀不明顯，但細小結石更易掉入膽管，引發膽管炎、胰臟炎等嚴重併發症，甚至危及生命。他建議民眾定期進行健康檢查，若發現結石應積極治療，並考慮切除膽囊以避免復發。

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關鍵字：

膽囊結石婦人健康武漢手術健康檢查

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