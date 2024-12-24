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高齡人口比例高！　花蓮推住宿型機構安寧療護

▲▼花蓮縣衛生局辦理花東機構式安寧共識營，邀請花東各醫院安寧團隊共同參加經驗分享。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼花蓮縣衛生局辦理花東機構式安寧共識營，邀請花東各醫院安寧團隊共同參加經驗分享。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣衛生局利用歲末年終，辦理花東機構式安寧共識營，邀請花東各醫院安寧團隊共同參加，以經驗分享和雙向互動的方式，讓醫院與機構針對安寧照護合作有更多的討論。機構內主要照顧住民的人員是照服員，多數照服員為外籍人士擔任，慈濟醫院也示範以各類軟體作為教育訓練時可以用不同語言及文字的互動方式，及時有趣相當吸引外籍照服員，將安寧療護由醫院擴及長照機構，力求安寧善終全面覆蓋，不漏接有安寧需求的病人和家庭。
 
衛生局朱家祥局長表示，花蓮縣已經進入超高齡社會，65歲以上長者約有63,000名，超過20％，各類型住宿式長照機構則有3,507床，約有5.6％的長者選擇住在機構，做為人生另一個家安養晚年，為重視縣內老大人生活，安全、友善的機構照護品質是重要的施政方向。根據健保署統計資料，安寧使用率花蓮為39.43％，高於全國37％，但仍有鄉親需要更多善終資源，礙於醫事人力花蓮安寧病床有限，全縣僅有49床，所以推動社區安寧與居家安寧成為另一項滿足鄉親需求的方式。

▲▼花蓮縣衛生局辦理花東機構式安寧共識營，邀請花東各醫院安寧團隊共同參加經驗分享。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
朱家祥指出，花蓮慈濟醫院緩和醫療中心王英偉主任及團隊率全國之先，引用英國模式進入花蓮，透過課程、見習、實地輔導、個案討論、共識營觀摩學習方式，五階段讓住宿型機構負責人、照護人員接受完善的培力，機構建立安寧照護文化，醫院專業安寧團隊則成為機構的堅強後盾。花蓮的門諾醫院也允諾114年將投入擔任輔導機構的角色，為花蓮機構式安寧未來發展更增添量能。
 
花蓮縣衛生局自111年與花蓮慈濟醫院推動機構式安寧，2年來共輔導花東10家住宿型機構，包含花蓮縣4家護理之家、3家老人福利機構、1家長照機構與台東縣2家機構。機構從不了解安寧，擔心末期住民照護，到與醫院合作讓住民於機構安然度過人生最後一程，共同建構出一個協助機構住民在地安老善終的社區服務模式，守護住民在地終老的權益，生死兩相安。

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