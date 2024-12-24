　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

噴血3個月！男子患痔瘡致「重度貧血」　他喊：怕痛不敢治療

▲小周表示，因痔瘡上大號都會噴血。（示意圖／pixabay，示意圖，非本文當事人）

▲小周表示，因痔瘡上大號都會噴血。（示意圖／pixabay，示意圖，非本文當事人）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸福建一名90後（西元1990年後出生）的男子小周（化名）日前表示，自己飽受外痔之苦，大便時會噴出血來，疼痛難耐下，至醫院就診。醫生建議小周進行手術，但他害怕疼痛，遲遲拖了3個月不開刀，最終導致「重度貧血」，無可奈何之下，才接受醫院的治療。

據《映象新聞》報導，醫師表示，小周3個月內，到醫院檢查痔瘡問題4次，「但從第一次來，我們便建議他住院手術，但他總是以怕痛、工作忙等為藉口，一直拖著，只接受藥物治療，但沒有明顯效果，再加上小周平時愛吃燒烤，生活作息也不規律，對病情無疑是傷害。」

▲醫生在小周第一次看診時，就建議他開刀治療。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲醫生在小周第一次看診時，就建議他開刀治療。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

醫師說道，「這次檢查，小周臉色發白，走路搖搖晃晃，血色素從之前的10克多， 掉到僅剩下5克，可以說是重度貧血，患者因為害怕，拒絕醫生的建議，讓原本可以輕鬆搞定的小病，拖成嚴重傷害。」

醫師表示，長期的肛門周圍出血，不僅會導致貧血，嚴重時甚至可能引發心臟病、腦血管病變等，更嚴重的健康問題，引起貧血的血紅素減少，會導致身體供氧不足，進而出現疲倦、頭暈等症狀，甚至危及生命。

醫師提醒，有血便的人，尤其是便血量較大，或伴隨其他不適症狀者，應及時就醫，以排除其他可能的疾病，如結腸癌、直腸癌等，「預防痔瘡的關鍵在於改善生活習慣，應注意飲食的平衡，確保充足的水分，預防便秘，避免長時間久坐，保持適當的運動，減少熬夜，有助於維持整體健康狀態。 」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／17歲少女遭主管性侵輕生亡！　麥當勞公開「事件處理過程
麥當勞少女輕生亡！同事驚爆狼主管「完事還炫耀」：另有受害人
尾牙被拱合資爽中6.3億！　拿不出證明多繳4000萬贈與稅
麥當勞提水果禮盒登門祭拜！　母悲吐：花葬沒有牌位
遭麥當勞襄理性侵「自己髒了」！17歲女論及婚嫁　冷暴力逼走男
麥當勞17歲女「一家5口合照」曝光！　2個哥哥半工半讀幫家計
東京拉麵王「台灣首店」宣布熄燈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海網紅夜市突喊停！　商鋪曾月入數十萬...現日賺不到一百

噴血3個月！男子患痔瘡致「重度貧血」　他喊：怕痛不敢治療

從烏俄衝突學經驗　保利科技曝政府訂購百萬架「自殺式無人機」

越來越常「叫到臭車」　滴滴坦言：很多客戶反映

央視揭「網遊限玩令」漏洞　A股遊戲股大跌

香港國安處通緝鍾劍華等6人　每人懸賞400萬元

港府撤銷許智峯等7人護照　列為「潛逃者」

曾與成龍合作《醉拳》！　76歲老戲骨「山怪」過世…最後露面曝

微盤股暴跌　陸證監會深夜發文護盤

西藏前書記收賄調查偵結遭逮　4名「老虎級」部屬先後因貪腐落馬

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

「北宜林志玲」追違規駕駛　單手持槍喝斥就範畫面曝！

【可愛腳腳側柱】等紅燈發現前車的側柱是狗腳腳！

沙鹿這根電桿1年被撞斷2次！　路小＋位置突出...真的很擋路

高雄扛起矽盾重任！集結科技大廠及菁英 形塑世界級科技智慧新城

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

上海網紅夜市突喊停！　商鋪曾月入數十萬...現日賺不到一百

噴血3個月！男子患痔瘡致「重度貧血」　他喊：怕痛不敢治療

從烏俄衝突學經驗　保利科技曝政府訂購百萬架「自殺式無人機」

越來越常「叫到臭車」　滴滴坦言：很多客戶反映

央視揭「網遊限玩令」漏洞　A股遊戲股大跌

香港國安處通緝鍾劍華等6人　每人懸賞400萬元

港府撤銷許智峯等7人護照　列為「潛逃者」

曾與成龍合作《醉拳》！　76歲老戲骨「山怪」過世…最後露面曝

微盤股暴跌　陸證監會深夜發文護盤

西藏前書記收賄調查偵結遭逮　4名「老虎級」部屬先後因貪腐落馬

男星過世9年突獻聲新電影　「遺孀親自致電」導演一聽配樂秒落淚

快訊／新北中和民宅火警！　警消搜尋火場「驚見1人燒成焦屍」

錶迷超想要的CASIO戒指錶來了　抽籤時間點曝光

韓職春訓大遷徙！3球團選台灣　美國吸引力下滑

國小女偷拿鉛筆盒　竟被媽媽帶到派出所「告誡」！警勸別用這招

獨／暑假才上班！19歲女打工途中被撞死　寵物樂園超震驚

17歲少女遭主管性侵輕生亡！麥當勞公開「事件處理過程」

外交部公布2025便民措施！　「有條件式線上申換護照」元旦上路

女用Google地圖查老家街景　驚見13年前「已過世2毛孩身影」落淚

17歲女遭主管性侵失聯！母河堤旁心碎喚名　隔天河面尋獲冰冷遺體

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

大陸熱門新聞

港30歲女星被直擊海南雞店打工 端盤擦桌洗廁所...收入僅維持生計

陸留學生Jolin情定80歲全球第三富豪 33歲瀋陽妹子成第六任妻子

罕見雌雄同體！她擁「2套生殖系統」嫁尪又娶妻

陸網傳全球最大噸位076兩棲攻擊艦將下水 備電磁彈射可搭載無人機

提早1分鐘等電梯被開除　他告贏公司

女子產前4hrs才知「懷孕8個月」

中國鞋王辭董事長職務 25年前一把火燒掉2000雙鞋一戰成名

陸「網紅狼」遭車撞死！生前被餵成水桶腰

陸方贈新貓熊給台灣？　馬辦：馬英九很期待

76歲老戲骨過世！曾與成龍合作《醉拳》

妹子在南京景區穿「和服」 大媽怒逼脫衣

越來越常「叫到臭車」　滴滴：很多人反映

香港國安處通緝鍾劍華等6人　懸賞400萬元

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

更多熱門

相關新聞

他車禍顏面變形　全人工顳顎關節置換助恢復

他車禍顏面變形　全人工顳顎關節置換助恢復

34歲的葉先生，5年前因車禍導致雙側顳顎關節粉碎性骨折，造成他顏面變形、牙齒咬合不正及下巴後縮，不但無法正常吃東西，更難正常開口講話，嚴重影響日常社交，還因容貌改變而嚴重自卑。林口長庚醫院特別向衛福部申請專案進口，他成為國內首例接受「全人工顳顎關節置換手術」個案，術後臉部恢復對稱，也能夠正常咀嚼，這項治療幫助他成功翻轉人生。

他照大腸鏡「驚見滲血ing」　醫曝病因：不是痔瘡癌症

他照大腸鏡「驚見滲血ing」　醫曝病因：不是痔瘡癌症

天冷爽嗑鍋他「肛門爆血」內痔腫脹如桑椹

天冷爽嗑鍋他「肛門爆血」內痔腫脹如桑椹

男「紗布留體內」肺感染死亡　醫院賠211萬

男「紗布留體內」肺感染死亡　醫院賠211萬

裴洛西出訪摔跤骨折「硬撐合照曝」　已接受髖關節置換手術

裴洛西出訪摔跤骨折「硬撐合照曝」　已接受髖關節置換手術

關鍵字：

痔瘡手術重度貧血福建

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞前主管「性侵無數次」　媽見女兒小帳心碎了

17歲女到麥當勞打工遭性侵　母憶她「講6字」後輕生

嘉義29歲兒摔死媽媽　親友怒：像摔狗一樣

青鳥白吹風？黃國昌還原財劃法現場：綠跑票了

持續腹脹、身體虛弱掛急診　15歲少年竟罹大腸癌

醫護都戴Apple Watch！全場曝1功能：真的好用

新北行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路　警察當場攔下開罰

快訊／全台變天「2縣市大雨特報」　下波冷氣團再襲

最近飛日本超可怕！苦主勸戴口罩：中鏢痛苦炸

惡習害死妻　雪梨雙屍「台灣尪起底」

鴻海入主日產「真正目的」曝光！　跟裕隆比簡直小巫見大巫

統神《拳上》出場費破1000萬！　成本回收戰略曝光

爆17歲女員工遭主管性侵後輕生　麥當勞回應了

冷到沒完沒了！　下波恐創更低溫

曾國城7副業慘賠千萬！靠1產品「年賺破億」豪發300萬年終

更多

最夯影音

更多

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面