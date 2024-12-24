噴血3個月！男子患痔瘡致「重度貧血」　他喊：怕痛不敢治療

▲小周表示，因痔瘡上大號都會噴血。（示意圖／pixabay，示意圖，非本文當事人）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸福建一名90後（西元1990年後出生）的男子小周（化名）日前表示，自己飽受外痔之苦，大便時會噴出血來，疼痛難耐下，至醫院就診。醫生建議小周進行手術，但他害怕疼痛，遲遲拖了3個月不開刀，最終導致「重度貧血」，無可奈何之下，才接受醫院的治療。

據《映象新聞》報導，醫師表示，小周3個月內，到醫院檢查痔瘡問題4次，「但從第一次來，我們便建議他住院手術，但他總是以怕痛、工作忙等為藉口，一直拖著，只接受藥物治療，但沒有明顯效果，再加上小周平時愛吃燒烤，生活作息也不規律，對病情無疑是傷害。」

▲醫生在小周第一次看診時，就建議他開刀治療。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

醫師說道，「這次檢查，小周臉色發白，走路搖搖晃晃，血色素從之前的10克多， 掉到僅剩下5克，可以說是重度貧血，患者因為害怕，拒絕醫生的建議，讓原本可以輕鬆搞定的小病，拖成嚴重傷害。」

醫師表示，長期的肛門周圍出血，不僅會導致貧血，嚴重時甚至可能引發心臟病、腦血管病變等，更嚴重的健康問題，引起貧血的血紅素減少，會導致身體供氧不足，進而出現疲倦、頭暈等症狀，甚至危及生命。

醫師提醒，有血便的人，尤其是便血量較大，或伴隨其他不適症狀者，應及時就醫，以排除其他可能的疾病，如結腸癌、直腸癌等，「預防痔瘡的關鍵在於改善生活習慣，應注意飲食的平衡，確保充足的水分，預防便秘，避免長時間久坐，保持適當的運動，減少熬夜，有助於維持整體健康狀態。 」