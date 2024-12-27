南韓國會今表決彈劾「代理總統」韓悳洙　在野黨列5大彈劾事由

▲南韓國務總理韓悳洙，目前代理執行總統職權。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅因月初緊急發布戒嚴而遭到國會表決通過彈劾，目前由國務總理韓悳洙代理行使總統職務。此後，共同民主黨向韓悳洙施壓，必須通過內亂特檢法、批准3位憲法裁判所法官任命。不過，韓悳洙卻強調法官任命須經朝野達成協商，因此婉拒任命。對此，共同民主黨向國會發議彈劾韓悳洙。

目前憲法裁判所（憲法法院）以「6位法官體制」受理尹錫悅總統彈劾案，還有3名法官缺額，為此國會昨（26）日下午通過鄭桂先、馬恩赫、趙漢暢等3位法官任命同意案，必須交由總統批准。不過，目前代理行使總統職務的韓悳洙卻婉拒批准，引發共同民主黨發議彈劾，今（27）日下午3時（台灣時間下午2時）由國會進行表決。

根據《韓聯社》，共同民主黨列出彈劾韓悳洙的5大事由，包括：1. 針對金建希特檢法與蔡上兵特檢法行使否決權。2. 在擔任國務總理時，涉嫌協助參與內亂，並默許總統發布戒嚴令。3. 與前國民力量黨代表韓東勳共同經營國政，違反憲法。4. 迴避任命內亂常設特檢。5. 拒絕任命憲法裁判所法官。

不過，國會一旦針對韓悳洙彈劾案進行表決，到底需要幾席贊成票才能通過彈劾，則是引發兩派爭論不休。

由於韓悳洙目前代理行使總統職務，因此執政黨國民力量認為，在總共300席國會議員中，必須比照彈劾總統時的標準，獲得3分之2席次（200人）投下贊成票，才能算是通過彈劾。

根據韓媒《News1》，憲法學者們針對國民力量秉持的立場表達反對，認為即便韓悳洙目前代為行使總統職權，但在憲法上的地位依舊是國務總理，因此須比照其他國務委員的彈劾標準，只需要300席議員中過半（151人）投下贊成票，就能算是通過彈劾。

對此，國民力量院內代表兼代理黨代表權性東27日在稍早的議員總會上表示，黨意維持「否決彈劾（韓悳洙）」之基本立場，因此一旦國會議長禹元植將表決通過的條件設定為過半數議員（151人）投下贊成票，則國民力量議員將不會出席彈劾表決，以此強烈表達抗議。

據悉，一旦韓悳洙遭到國會表決通過彈劾，則將成為大韓民國憲政史以來，首位在代理行使總統職務下遭到彈劾的國務總理，屆時將依照憲法規定之順位，由經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆代為行使總統職權。