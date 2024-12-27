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尹錫悅彈劾案今天開審　豪華律師團代為上陣！這天決定命運

▲▼ 南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅14日遭到國會表決通過彈劾。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅本月3日深夜緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、強闖中選會，涉嫌主導內亂，14日遭國會表決通過彈劾，由國務總理韓悳洙代理總統職務，彈劾案送交憲法裁判所（憲法裁判所）審理。對此，憲法裁判所預定今（27）日下午進行辯論準備期日，是受理彈劾以來的首場停審，必須在180天以內完成裁決。

根據《韓聯社》，南韓憲法裁判所將於27日下午2時（台灣時間下午1時），在法庭上進行尹錫悅彈劾案首場辯論準備程序期日，由鄭亨植、李美善兩位法官進行，將由兩造（請求人、被請求人）代理人出席發表基本立場，整理兩造在彈劾案上的爭論，並協調證人、證據、審判日程等。

▲▼大韓民國憲法裁判所。（圖／達志影像）

▲大韓民國憲法裁判所。（圖／達志影像）

律師石東炫為尹錫悅的心腹，負責為尹錫悅在戒嚴內亂事態、總統彈劾案籌組豪華律師團。他稍早透露，尹錫悅方面的代理人將會出席27日下午2時的辯論準備程序期日，律師裴輔允已向憲法裁判所送交律師委任狀。

律師裴輔允曾擔任憲法研究官，在憲法裁判所所長的指揮下，協助案件審理與審判時的相關調查、研究活動，在前總統朴槿惠遭到國會通過彈劾時，曾經擔任憲法裁判所發言人。

▲▼南韓憲法裁判所法官鄭亨植，2023年12月由尹錫悅直接任命。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓憲法裁判所法官鄭亨植，其抽籤成為主審法官，2023年12月由尹錫悅直接任命。（圖／達志影像／newscom）

至於在彈劾案中負責為尹錫悅辯論的其他律師，則包括曾經擔任大檢察廳反貪腐搜查部長、大邱高等檢察廳檢察長的尹甲根，以及在首爾大學法學院與尹錫悅同屆入學的裴真漢（曾擔任法官）。

隨著尹錫悅最終敲定辯護律師團人選，憲法裁判所彈劾案辯論準備程序期日，以及後續的相關審判、裁決，可望順利進行。報導分析，假設辯論準備程序期日順利進行，則預估至明年初為止還會再經過約2次的辯論準備程序期日，之後便能正式投入辯論程序，並在受理彈劾案後的180天以內（明年6月中）完成裁決。

▲▼南韓憲法裁判所6名現任法官，從左上（順時針）依序為鄭亨植、文炯培、金福馨、李美善、鄭貞美、金炯枓。（圖／達志影像）

▲南韓憲法裁判所6名現任法官，從左上（順時針）依序為鄭亨植、文炯培、金福馨、李美善、鄭貞美、金炯枓。（圖／達志影像）

據悉，南韓憲法裁判所的規制為9位法官，然而因為3位法官今年10月期滿退休，導致目前只能以「6人體制」運作，儘管憲法裁判所強調6人體制並不影響彈劾審理與裁決的正當性，但若需通過彈劾案（達成罷免），必須要有6位法官裁定彈劾，因此所有法官一致同意彈劾，才能通過罷免。

目前3位憲法裁判所法官缺額，依規定由國會提名，其中共同民主黨提名鄭桂先、馬恩赫，國民力量則提名趙漢暢。

昨（26）日，國會本會議已經通過上述3人的任命同意案，必須交由目前代理總統職務的國務總理韓悳洙批准任命，然而韓悳洙強調必須達成朝野協商，因此婉拒以總統職權批准3位法官任命，遭到共同民主黨發起彈劾，預計27日下午國會將針對韓悳洙彈劾案進行表決。

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