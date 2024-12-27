館長再抖內！call助理「買漢堡給小草」網哭：挺到不能再挺了

▲館長陳之漢到北檢前聲援。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

力挺柯文哲的網紅「館長」陳之漢26日稱看完起訴書，直呼「我沒有挺錯人，柯文哲你辛苦了」，之後現身北檢外聲援。就有網友27日凌晨發文，說館長在現場坐到很累，但看到現場很多人，覺得大家應該餓了，就打電話給助理，要助理去買漢堡給支持者，「阿館真的是挺到不能再挺了，好感動QQ」，引發話題。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「館長又叫小宇去買麥當勞給大家吃QQ」，文中說館長在現場坐到很累，唸唸有詞說上次買麥當勞買到對方做餐做到癱瘓，不知道還能不能訂，但看現場那麼多人，大家應該餓了，還是打電話給助理小宇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他還原館長電話內容，「喂！阿哩狼低堆（註：你人在哪裡？）&$++#+#還能買什麼？只能買麥當勞啊！漢堡啦！200顆…300顆好了啦！（四處張望）這裡到底有多少人我也不知道，反正有多少買多少就對了啦（全包）！好啦就這樣，掰掰！」

原PO就直呼，「上次買麥當勞，這次又買麥當勞QQ，X！館長也太有情有義了吧？阿館真的是挺到不能再挺了，好感動QQ」。

事實上，柯文哲8月31日遭聲押禁見時，館長和支持者就曾聚集北檢聲援。館長1日下午到北檢後，先是送飲料幫小草解渴解暑，晚上又送了100份雞排到現場，並安排公司4～5位員工待命，看現場缺什麼就支援什麼，不僅提供一堆吃的，還有放冰塊的大水桶、防蚊液等物品。

後來，柯文哲9月2日獲釋後，許多網友回頭看館長的支援行動，不只態度力挺，還大力抖內物資，「一堆人說館長只會看風向，這次完全逆風情況下，他出來聲援，又提供食物、冰塊給小草打氣，還陪柯文哲上車」，認為館長真的有情有義。一票網友也自嘆不如、狂讚館長，「有情有義給推」、「真的挺」、「雪中送炭真男人。」