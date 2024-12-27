美國評估哈薩克空難「俄防空系統釀墜機」　機長最後對話曝光

▲這起空難造成38人罹難，有29人生還。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

亞塞拜然航空J2-8243班機25日在哈薩克西部墜毀，亞塞拜然政府消息人士透露，這起空難與俄軍發射飛彈有關。如今美國首度對這起空難做出評估稱，依據初步跡象，可能是俄羅斯防空系統造成墜機。

CNN引述美國官員26日說法指出，有跡象表明，失事客機在墜毀哈薩克阿克套（Aktau）附近之前，俄羅斯防空系統襲擊客機，一旦相關跡象得到證實，這起空難就有可能是發生誤認，也就是訓練不足的俄軍對烏克蘭無人機攻勢出包。

另外，4名瞭解這起空難初步調查結果的消息人士告訴路透社，是俄羅斯防空部隊擊落客機。

空難疑點重重 無人說明飛越裏海原因

J2-8243班機25日從亞塞拜然首都巴庫（Baku）飛往俄羅斯車臣格羅茲尼（Grozny），但中途偏離航線，飛越裏海之後，墜毀在哈薩克西部的阿克套市（Aktau）附近。已知機身有一些孔洞，其痕跡與彈片造成的破壞類似，且不太可能是鳥擊造成。據信飛機墜毀前曾遭遇強烈GPS干擾。另有乘客宣稱，飛機外當時有發生爆炸。

除此之外，班機起飛與降落的地點均在裏海西側，但墜毀地點卻是在裏海東側的哈薩克阿克套。目前官員們均未立即說明班機飛越裏海的原因。

▲機身出現疑似彈孔痕跡。（圖／路透）

飛機消失37分鐘 機長通話內容曝光

依據機長與地面控制中心之間的對話，飛機起初遇上GPS問題請求飛返原機場，顯然是與格羅茲尼機場突然關閉之後，接著機長通報飛機失去控制，宣稱發生鳥擊事件，決定飛往俄羅斯礦水城機場（Mineralnye Vody Airport）。

塔台隨後指示機長進行後續動作，但機長直說「我無法執行，失去控制」，並稱機艙內部氣壓很高，飛機失去控制，要飛往俄羅斯馬哈奇卡拉機場（Makhachkala airport），並說液壓系統失效。

▲俄羅斯Telegram頻道VChK-OGPU宣稱，可能是車臣防空部隊對客機發動攻擊。（圖／路透）

不過在這之後，機長否認飛機遇險，表明一切正常，但空中交通管制員已經無法聽清楚機上聲音。隨後飛機就在雷達上消失37分鐘，直到飛機試圖降落在阿克套時才再次出現。最終客機墜毀，造成38人罹難，29人生還。

俄羅斯Telegram頻道VChK-OGPU宣稱，可能是車臣防空部隊對客機發動攻擊，「機長誤以為飛機是與鳥群相撞才發生強烈撞擊，其實機身受損很可能是防空系統發射的飛彈在飛機附近爆炸」。

▼美國首度對這起空難做出評估稱，依據初步跡象，可能是俄羅斯防空系統造成墜機。（圖／路透）