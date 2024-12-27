　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國評估哈薩克空難「俄防空系統釀墜機」　機長最後對話曝光

▲▼亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架客機25日在哈薩克西部墜毀。（圖／路透）

▲這起空難造成38人罹難，有29人生還。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

亞塞拜然航空J2-8243班機25日在哈薩克西部墜毀，亞塞拜然政府消息人士透露，這起空難與俄軍發射飛彈有關。如今美國首度對這起空難做出評估稱，依據初步跡象，可能是俄羅斯防空系統造成墜機。

CNN引述美國官員26日說法指出，有跡象表明，失事客機在墜毀哈薩克阿克套（Aktau）附近之前，俄羅斯防空系統襲擊客機，一旦相關跡象得到證實，這起空難就有可能是發生誤認，也就是訓練不足的俄軍對烏克蘭無人機攻勢出包。

另外，4名瞭解這起空難初步調查結果的消息人士告訴路透社，是俄羅斯防空部隊擊落客機。

空難疑點重重　無人說明飛越裏海原因

J2-8243班機25日從亞塞拜然首都巴庫（Baku）飛往俄羅斯車臣格羅茲尼（Grozny），但中途偏離航線，飛越裏海之後，墜毀在哈薩克西部的阿克套市（Aktau）附近。已知機身有一些孔洞，其痕跡與彈片造成的破壞類似，且不太可能是鳥擊造成。據信飛機墜毀前曾遭遇強烈GPS干擾。另有乘客宣稱，飛機外當時有發生爆炸。

除此之外，班機起飛與降落的地點均在裏海西側，但墜毀地點卻是在裏海東側的哈薩克阿克套。目前官員們均未立即說明班機飛越裏海的原因。

▲▼亞塞拜然航空班機在哈薩克墜毀，機身出現疑似彈孔痕跡。（圖／路透）

▲機身出現疑似彈孔痕跡。（圖／路透）

飛機消失37分鐘　機長通話內容曝光

依據機長與地面控制中心之間的對話，飛機起初遇上GPS問題請求飛返原機場，顯然是與格羅茲尼機場突然關閉之後，接著機長通報飛機失去控制，宣稱發生鳥擊事件，決定飛往俄羅斯礦水城機場（Mineralnye Vody Airport）。

塔台隨後指示機長進行後續動作，但機長直說「我無法執行，失去控制」，並稱機艙內部氣壓很高，飛機失去控制，要飛往俄羅斯馬哈奇卡拉機場（Makhachkala airport），並說液壓系統失效。

▲▼ 亞塞拜然航空J2-8243班機25日墜毀哈薩克。（圖／路透）

▲俄羅斯Telegram頻道VChK-OGPU宣稱，可能是車臣防空部隊對客機發動攻擊。（圖／路透）

不過在這之後，機長否認飛機遇險，表明一切正常，但空中交通管制員已經無法聽清楚機上聲音。隨後飛機就在雷達上消失37分鐘，直到飛機試圖降落在阿克套時才再次出現。最終客機墜毀，造成38人罹難，29人生還。

俄羅斯Telegram頻道VChK-OGPU宣稱，可能是車臣防空部隊對客機發動攻擊，「機長誤以為飛機是與鳥群相撞才發生強烈撞擊，其實機身受損很可能是防空系統發射的飛彈在飛機附近爆炸」。

▼美國首度對這起空難做出評估稱，依據初步跡象，可能是俄羅斯防空系統造成墜機。（圖／路透）

▲▼ 哈薩克墜機。（圖／路透）

►快訊／哈薩克墜機38死　調查竟是「俄軍發射飛彈」造成
►哈薩克墜機兇手是俄飛彈？　克宮警告：勿散布「猜測性」說法
►墜機38死！傳機長全力拉起飛機　保住機身後半部提高生還率

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／黃國昌妻替柯文哲辦保！　雙手合十現身再對鏡頭比YA
快訊／2000元錢磚畫面曝　沈慶京4000萬交保金到了
未來更糟！　大學碩博班招生28系所沒人讀
快訊／3千萬錢磚清點完畢！　柯文哲預計12：30現身
柯文哲獲交保第一句話曝光　「看守所的東西怎麼辦」
快訊／奧運冠軍樊振東宣布退出世界排名
在北院外聲援柯文哲！他問「都不用上班嗎」　網：都是大場面
1500萬時地不明！他卻點出柯文哲「1變化」：人設破滅的紀錄
強冷空氣正在南下　激冷探7度時間曝
藍白推65歲以上免健保費　醫界炸鍋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓國會今表決彈劾「代理總統」韓悳洙　在野黨列5大彈劾事由

美國評估哈薩克空難「俄防空系統釀墜機」　機長最後對話曝光

泰21歲網紅一口氣「豪灌整瓶烈酒」暴斃！　倒地前最後拚酒畫面曝

尹錫悅彈劾案今天開審　豪華律師團代為上陣！這天決定命運

把女生打到骨折！韓健身教練獄中爆瘦23kg　崩潰喊：沒辦法訓練了

美首宗人類禽流感重症病例「出現基因突變」　CDC揭疫情風險評估

烏克蘭首次「活捉」北韓士兵！　被俘畫面曝：眼神渙散滿身血

德媒：台海若爆衝突將嚴重影響全球與德國經濟

日本明年1380種商品喊漲！　山崎麵包漲幅達5.6％

義民宅氣爆屋主夫婦雙亡　52歲台灣籍妻子遺體尋獲

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

黃國昌聽檢察官論告犯罪事實　氣到離席：必須出來呼吸一下

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

#黃國昌 看 #柯文哲 含淚嘆「關4月反應變慢」：還是熟悉的阿北

館長看完起訴書喊「沒挺錯人」　稱柯文哲清廉嗆北檢：錢在哪？

謝娜缺席婚禮…為陳喬恩戴白紗　喊話Alan「多多包容」逼哭她

張啓楷激動喊： #柯文哲 應該有機會出來！

南韓國會今表決彈劾「代理總統」韓悳洙　在野黨列5大彈劾事由

美國評估哈薩克空難「俄防空系統釀墜機」　機長最後對話曝光

泰21歲網紅一口氣「豪灌整瓶烈酒」暴斃！　倒地前最後拚酒畫面曝

尹錫悅彈劾案今天開審　豪華律師團代為上陣！這天決定命運

把女生打到骨折！韓健身教練獄中爆瘦23kg　崩潰喊：沒辦法訓練了

美首宗人類禽流感重症病例「出現基因突變」　CDC揭疫情風險評估

烏克蘭首次「活捉」北韓士兵！　被俘畫面曝：眼神渙散滿身血

德媒：台海若爆衝突將嚴重影響全球與德國經濟

日本明年1380種商品喊漲！　山崎麵包漲幅達5.6％

義民宅氣爆屋主夫婦雙亡　52歲台灣籍妻子遺體尋獲

「身材羞辱」節目風波燒2天！立委「接駱媽媽電話」發聲勸曾國城

五月天宣布「跨年免費唱」！　搶票資訊曝光「還要實名制」

快訊／黃國昌妻替柯文哲辦保！　雙手合十現身再對鏡頭比YA

快訊／2000元錢磚畫面曝　沈慶京4000萬交保金到了

尾牙男員工「突衝上台熊抱」！夏語心尖叫做不了ending 場面超失控

北捷推出「年末限定1服務」　網讚爆：跨年狂歡後需要

新北賓士左轉撞行人！20歲女大生重摔送醫　女駕駛挨罰+吊照1年

台中女「撿皮夾送警局」挨告喊冤　法官曝鐵證打臉

桃園鐵皮屋藏41公斤爆竹煙火...裝傻「不知道」　最高恐罰150萬

新飯店「福容徠旅中壢」試營運！每晚2299起　IKEA親子房明年亮相

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

國際熱門新聞

哈薩克墜機38死　是俄羅斯飛彈造成

AV女優生下「繼兄的孩子」　曬溫馨全家福

姊姊指一下　3歲童掉進下水道瞬間滅頂

烏克蘭首次「活捉」北韓士兵！俘虜畫面曝

柯文哲遭起訴　紐時：加劇台灣政治分裂

北韓名校女大生窮到下海　高官爽吃嫩妹

英國巨石陣為何建造？5000年謎團解開

台女疑日本當車手被捕　近期已逮6嫌

義民宅氣爆　52歲台灣籍女子遺體尋獲

天冷衣服晾不乾！「免烘乾機」小撇步曝光

聖誕狂歡「拐杖糖整根塞下體」！X光曝

日消防局長官「代下屬值班」竟遭懲處

毒紅麴奪百命　大阪市下令小林製藥銷毀產品

PO大體老師解剖照　白目女院長被日網炎上

更多熱門

相關新聞

俄飛彈釀墜機？　克宮：勿散布猜測性說法

俄飛彈釀墜機？　克宮：勿散布猜測性說法

亞塞拜然航空一架編號J2-8243的客機25日在哈薩克墜毀，造成機上38人喪命。部分專家推測，客機很有可能是遭俄羅斯的飛彈誤擊，美國和亞塞拜然政府也證實這個可能性，但俄羅斯警告，不要在調查結論出爐前，四處散布有關客機墜毀的「猜測性」說法。

哈薩克墜機38死　是俄羅斯飛彈造成

哈薩克墜機38死　是俄羅斯飛彈造成

墜機38死！機長生前1動作　保住後半旅客

墜機38死！機長生前1動作　保住後半旅客

客機8字飛行後墜毀　專家說話了

客機8字飛行後墜毀　專家說話了

哈薩克墜機前疑遇GPS干擾　機身似有彈孔

哈薩克墜機前疑遇GPS干擾　機身似有彈孔

關鍵字：

空難亞塞拜然航空防空系統墜機GPS車臣哈薩克阿克套

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲押114天　3000萬交保

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

國中女6天沒上學班導找人　意外揭淫父惡行

柯文哲3000萬交保　檢：各位可不相信檢察官，但證據就在眼前

柯律師砲火猛！靈魂3問檢方「柯怎知會搜索？」

柯文哲獲保3000萬　「橘子」成檢方最大敗筆

強烈大陸冷氣團明殺到！跌破10℃時間曝

柯文哲5人均獲交保　理由出爐

哈薩克墜機38死　是俄羅斯飛彈造成

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！

劉亞仁梨泰院豪宅買家是「7歲幼童」

20歲J級女星進軍AV！達人：將統治暗黑界10年

即／柯文哲交保要等早上　黃國昌：又不是鄭文燦

法界：柯文哲起訴書充滿檢情緒用詞　足以毀掉阿伯人設

更多

最夯影音

更多

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

黃國昌聽檢察官論告犯罪事實　氣到離席：必須出來呼吸一下

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面