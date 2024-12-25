編列大陸旅費預算遭立委質疑　教長：研議讓第三地陸生來台

▲立委擬刪教育部赴大陸的預算，鄭英耀表示，正研議讓第三地陸生來台。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中國學位生至今仍未能來台，引發立委關注，更想全刪教育部編列的「大陸地區旅費」預算。教育部長鄭英耀今（25日）在立法院表示，正在規畫讓在日本、香港等第三地的陸生可以來台就學，希望立委不要刪除預算，最後決議凍結25萬元預算，待教育部提交書面報告後再解凍。

立法院教育文化委員會今天審查114年度中央政府總預算案有關教育部及所屬單位預算案。儘管總統賴清德在就職談話時表達重啟陸生來台就學，但至今仍無進展，且陸生聯招會公告陸生註冊數，最後僅128人完成註冊，創下14年來新低，引發立委不滿，針對教育部編列大陸地區旅費75.5萬元預算，建議全數減列或凍結。

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國民黨籍立委羅廷瑋表示，不管是總統賴清德或大學，都表達希望陸生來台就學，但短期內卻看不到陸生來台的可能性，若教育部沒有赴大陸的必要性，這筆預算應該全部刪除。

國民黨立委柯志恩認為，教育部最近是否會用到這筆旅費，若有用到，可以考慮從減列改為凍結。民進黨籍立委陳培瑜則建議不要減列，改為凍結經費，希望保留彈性給教育部推進相關業務。

教育部長鄭英耀則表示，教育部已經在研議，讓目前在日本或香港的第三地陸生可以來台就學，希望能提供彈性，不要全數刪除大陸地區旅費預算；教育部次長林騰蛟補充說明，這筆經費包含到港澳招生等用途，希望改為凍結25萬元。最後朝野立委決議凍結25萬元預算，待教育部提交書面報告後再解凍。