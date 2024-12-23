　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公幼餐費調至每日最高105元　教育部補助3.39億

▲教育部提高公幼餐費補助。（圖／教育部提供）

▲教育部提高公幼餐費補助。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

為反映物價上漲與確保幼兒餐點品質，教育部從113學年度起補助縣市政府調整公立幼兒園午餐及點心費，一般地區調整為每日95元、偏遠地區為105元，全國公幼調整後差額約需4億元經費，由教育部補助3.39億元，其餘由地方政府負擔。

教育部國教署表示，考量近年物價上漲的整體趨勢，以及各地區採購餐點食材的差異性，為確保幼兒園有足夠經費採購所需食材，協助地方政府調整餐費補助，一般地區餐點費調整為每日95元，偏遠地區則為105元，並由各地方政府評估當地物價及幼兒園的實際需求進行調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為確保廚工人力，國教署指出，自101學年度起，持續補助各地方政府轄內公立幼兒園依法增置廚工的人事經費，113學年度補助各直轄市、縣市政府廚工1698人，經費計約4.8億元，由廚工自行烹煮符合幼兒年齡及發展需求的餐點，提供均衡飲食。

國教署說，為全面提升幼兒園的用餐品質，透過訂定相關法令規定、補助增置廚工及餐點費的調整等面向，展現政府對幼兒飲食營養的重視。而除了在「幼兒教保及服務實施準則」第12條定有幼兒園的餐點供應原則，也在112年公告「幼兒園餐點食物內容及營養基準」，包括：幼兒園餐點的內容及營養建議量，以及幼兒園餐點相關的注意事項，讓各幼兒園在提供幼兒餐點有可依循的原則。

國教署強調，為保障幼兒均衡飲食，將持續掌握各直轄市、縣市政府餐點供應及物價，適時滾動修正，並就相關法令規定、人員及經費補助等面向持續優化，以提升幼兒園的餐點品質，讓幼兒能夠享用營養、美味及充足的餐點。

▲教育部提高公幼餐費補助。（圖／教育部提供）

▲為確保幼童餐點品質，教育部提高公幼餐費補助。（圖／教育部提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
浴室故障改到6F洗澡　大學教職員CO中毒亡
台中騎士超車女大生擦撞遭輾斃　公車司機還原過程
「國民妹妹」川島海荷閃婚！老公是奧運帥哥泳將
涉虐童「壓頭進碗裡」遭終身封殺　女教保員首現身
苦苓放話「絕不踏進花蓮、不買當地產品」！惹怒在地人：不歡迎你
獨／鄭靚歆骨折如刀刺淚崩　整復師出庭不認罪提疑點
「闖紅燈」硬上15歲少女！　阿兵哥慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

史上最晚生成颱風「蘇力」遇跨年　賈新興：12月平均1.2個

快訊／12:57花蓮規模3.7地震　3縣市有感「最大震度2級」

同事買車買房！他「穩定1工作」想結婚　女友嫌丟臉：抬不起頭

坐5800元搖滾區看《拳上》　見1幕「懷疑黑箱」：不懂統神輸在哪

人事主任涉霸凌「禁女職員懷孕」　漁業署：啟動調查絕不寬貸

法律諮詢「12人有5人問這事」　70歲奶奶吐苦水！律師超不忍

18歲當小三！她同時伺候「至少3乾爹」海撈4000萬　正宮抓到卻沒事

日本免稅先付後退「是鼓勵買更多」！旅日達人：多數人別擔心

媽媽帶兒子進女廁！　她一見年紀傻眼了：超不舒服

公幼餐費調至每日最高105元　教育部補助3.39億

#拳上 統神配《英雄聯盟》神曲颯爽登場　被小鮮肉抬上擂台

SBS演技大賞／朴信惠哽咽感謝老公應援「我比想像中沒自尊…」

統神《拳上》輸蹦闆不服判決　台上爆氣開嗆：我全程沒退！

《拳上》後台爆衝突　現場火爆互推「滾出去」

【太辣惹】拳上2024舉牌女郎辣翻網 #妙智 #大魯味 成話題焦點

#拳上 蹦闆霸氣登場！由自家兄弟扛轎上陣

張蘭時隔5年來台　狂誇媳婦「親生女兒又如何」

真的打滿6回合！　《拳上》蹦闆打敗亞洲統神

#拳上2024 統神不服判決！台上開嗆「這是不公平比賽」：我全程沒退

【可愛腳腳側柱】等紅燈發現前車的側柱是狗腳腳！

史上最晚生成颱風「蘇力」遇跨年　賈新興：12月平均1.2個

快訊／12:57花蓮規模3.7地震　3縣市有感「最大震度2級」

同事買車買房！他「穩定1工作」想結婚　女友嫌丟臉：抬不起頭

坐5800元搖滾區看《拳上》　見1幕「懷疑黑箱」：不懂統神輸在哪

人事主任涉霸凌「禁女職員懷孕」　漁業署：啟動調查絕不寬貸

法律諮詢「12人有5人問這事」　70歲奶奶吐苦水！律師超不忍

18歲當小三！她同時伺候「至少3乾爹」海撈4000萬　正宮抓到卻沒事

日本免稅先付後退「是鼓勵買更多」！旅日達人：多數人別擔心

媽媽帶兒子進女廁！　她一見年紀傻眼了：超不舒服

公幼餐費調至每日最高105元　教育部補助3.39億

史上最晚生成颱風「蘇力」遇跨年　賈新興：12月平均1.2個

今年CO中毒已釀3死59人送醫！這縣市15件最高　消防署曝保命關鍵

被腹肌照迷暈！71歲嬤「穩聊帥男4個月」中招　45萬飛了

快訊／台股收盤大漲594.29點　台積電漲45元至1080

通緝犯駕休旅車狂逃　逆向闖紅燈後輪陷稻田！警拔槍拖下車壓制

歐陽妮妮「2親妹陪產檢」！　超音波結果曝光歐陽娣娣嗨：跟我一樣

國民情婦是她！森咲智美年末來台：尺度更大　四大乳后現身南港

味全龍領隊親自致電祝福呂詠臻　給兄弟的保護名單這兩天繳交

「傳道就是會親吻和撫摸」！80歲和尚爆性猥褻少女　還收7千元學費

酷洛米3D立體火箭手機殼狂粉必收藏　大頭造型耳機保護殼超Q

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

生活熱門新聞

高鐵驚見超巨大行李堵死門　全場震驚

快訊／「全台下2天」清晨7.3℃　帕布颱風最快今生成

冷到沒完沒了！　下波恐創更低溫

再撐9天！2025「4生肖」事業大突破財富暴漲

統神打完拳賽遭尻頭！主辦方發聲

明雨襲全台　周四冷氣團又來！溫度3階段變化一次看

合歡山武嶺唯一公廁又封！民眾毀圍籬硬闖

他留2星負評怨「老闆太帥」　長相曝網笑：不怪你

媽帶兒進女廁！她一見年齡傻眼「超不舒服」

「返台爽用健保」掰了！停復保制度今起廢止

苦苓放話「絕不踏進花蓮、不買當地產品」

《拳上》舉牌女郎是F級辣模　曾與「尼克星交往1晚」

蹦闆YT直播「統」一回覆！76分鐘道歉3對象

車廂驚見「巨大行李」堵門口　台灣高鐵：嚴禁物品阻礙通道

更多熱門

相關新聞

元旦前中橫搶修　關原至天祥路段最新行車攻略

元旦前中橫搶修　關原至天祥路段最新行車攻略

因康芮風災造成台8線中橫公路東段大禹嶺至新白楊間，沿線多處道路路基缺口，太魯閣工務段已完成路基修復勘災與設計工作，將自12月21日起至明年1月23日期間，逐段辦理台8線118k（關原）及127.5k（碧綠）等2處之路基路面修復工程，並因路基微型樁施工需要，施工區實施整點放行之交維管制措施，儘早完成路基路面修復，因應春節期間疏運通行需求。

台大國際政經學院生明年9月入學　校長有信心：滿招沒問題

台大國際政經學院生明年9月入學　校長有信心：滿招沒問題

新住民子女就學年減7000人　教育部揭3大關鍵原因

新住民子女就學年減7000人　教育部揭3大關鍵原因

富時指數生效　陽明尾盤爆5萬張買單、外資吃豆腐居賣超首位

富時指數生效　陽明尾盤爆5萬張買單、外資吃豆腐居賣超首位

幼兒園虐童案林燕祝請市長允諾畫面去識別化提供家長

幼兒園虐童案林燕祝請市長允諾畫面去識別化提供家長

關鍵字：

午餐費幼兒園教育部餐點品質調整

讀者迴響

熱門新聞

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！酷炫押著道歉

高鐵驚見超巨大行李堵死門　全場震驚

楊謹華在家出意外！

快訊／「全台下2天」清晨7.3℃　帕布颱風最快今生成

冷到沒完沒了！　下波恐創更低溫

被女友嬤巨乳蹭到有反應！他直接在餐桌激戰

郭建霖沒獲續約　傳陳品捷返富邦

「世界最恐怖監獄」關4萬名殺人犯！　獄警全蒙臉避遭報復

華碩尾牙「頭獎也太扯」！

新北八里夫妻疑一氧化碳中毒！睡夢中雙亡

再撐9天！2025「4生肖」事業大突破財富暴漲

雙北一堆老房子「為何不都更？」　專家點出4大原因

張惠妹不忍了　看網路一狀況很氣！

年薪超越拜登！美女警「謊報加班」賺1305萬

統神打完拳賽遭尻頭！主辦方發聲

更多

最夯影音

更多

#拳上 統神配《英雄聯盟》神曲颯爽登場　被小鮮肉抬上擂台

SBS演技大賞／朴信惠哽咽感謝老公應援「我比想像中沒自尊…」

統神《拳上》輸蹦闆不服判決　台上爆氣開嗆：我全程沒退！

《拳上》後台爆衝突　現場火爆互推「滾出去」

【太辣惹】拳上2024舉牌女郎辣翻網 #妙智 #大魯味 成話題焦點

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面