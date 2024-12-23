公幼餐費調至每日最高105元　教育部補助3.39億

▲教育部提高公幼餐費補助。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

為反映物價上漲與確保幼兒餐點品質，教育部從113學年度起補助縣市政府調整公立幼兒園午餐及點心費，一般地區調整為每日95元、偏遠地區為105元，全國公幼調整後差額約需4億元經費，由教育部補助3.39億元，其餘由地方政府負擔。

教育部國教署表示，考量近年物價上漲的整體趨勢，以及各地區採購餐點食材的差異性，為確保幼兒園有足夠經費採購所需食材，協助地方政府調整餐費補助，一般地區餐點費調整為每日95元，偏遠地區則為105元，並由各地方政府評估當地物價及幼兒園的實際需求進行調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為確保廚工人力，國教署指出，自101學年度起，持續補助各地方政府轄內公立幼兒園依法增置廚工的人事經費，113學年度補助各直轄市、縣市政府廚工1698人，經費計約4.8億元，由廚工自行烹煮符合幼兒年齡及發展需求的餐點，提供均衡飲食。

國教署說，為全面提升幼兒園的用餐品質，透過訂定相關法令規定、補助增置廚工及餐點費的調整等面向，展現政府對幼兒飲食營養的重視。而除了在「幼兒教保及服務實施準則」第12條定有幼兒園的餐點供應原則，也在112年公告「幼兒園餐點食物內容及營養基準」，包括：幼兒園餐點的內容及營養建議量，以及幼兒園餐點相關的注意事項，讓各幼兒園在提供幼兒餐點有可依循的原則。

國教署強調，為保障幼兒均衡飲食，將持續掌握各直轄市、縣市政府餐點供應及物價，適時滾動修正，並就相關法令規定、人員及經費補助等面向持續優化，以提升幼兒園的餐點品質，讓幼兒能夠享用營養、美味及充足的餐點。





▲為確保幼童餐點品質，教育部提高公幼餐費補助。（圖／教育部提供）