花蓮5.2地震「屬0403餘震」　氣象署：未來仍有規模5以上

▲今下午16:08台灣東部海域規模5.2「極淺層地震」。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今日下午4時08在台灣東部海域、花蓮外海，發生規模5.2地震，中央氣象署研判該地震皆屬於0403餘震，目前0403餘震累計至今共有1783起，未來偶爾還是會有規模5以上的地震發生，台灣地震發生頻繁，提醒民眾隨時做好防震準備。

氣象署地震測報中心資料顯示，今晨6時14分台灣東部海域發生芮氏規模4.2地震，震央在花蓮縣政府東南東方13.4公里處，深度23.6公里，屬於極淺層地震，最大震度為3級，出現在花蓮縣鹽寮。

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今下午4時08分台灣東部海域發生芮氏規模5.2地震，震央在花蓮縣政府東南東方11.8公里處，深度17.1公里，屬於極淺層地震，最大震度為4級，出現在花蓮市，台北市也有感、震度1級。

▲0403主震與餘震發生件數。（圖／氣象署提供）

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，目前判斷這2起地震都屬於0403餘震，0403發生規模7.2地震，這麼大地震不會透過一次地震就完全釋放能量，會隨著時間陸續透過大大小小餘震去釋放，但時間拉長，地震發生頻率及規模也會減少變小，因此未來偶有還是會發生規模5以上的地震。

氣象署統計，0403主震加有感餘震到今日下午4時30分為止，共有1783起，規模7到6地震有9起、規模6到5有97起、規模5到4有586起，規模4以下地震則是1090起。吳健富強調，台灣位處板塊碰撞區域，地震發生頻仍，民眾應隨時做好防震準備。