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義大利米蘭2025起禁「戶外吸菸」！　違者最高罰8200元

▲▼ 義大利米蘭大教堂Duomo di Milano。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利米蘭大教堂。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

為降低空氣污染，義大利北部大城米蘭從明年1月1日起禁止在戶外抽菸，禁令涵蓋道路等所有露天公共區域，只有能遵守與他人相距10公尺的偏僻郊區除外。

義大利安莎通訊社（ANSA）報導，從2025年1月1日起，米蘭將禁止在戶外抽菸，這是米蘭市議會2020年所通過「空氣品質條例」的最新階段措施，根據規定，所有公共場所或戶外空間都禁止抽菸，除非抽菸者能確保與其他人保持10公尺以上的距離。

米蘭市為了減少空氣污染，制定區域與氣候計畫，並分階段實施。自2021年起，公車站、公園、綠地、墓地、體育場等公共區域，已開始實施禁菸規定。自2025年1月1日起，禁菸令將擴大到所有公共區域。

根據規定，禁令僅限菸草產品，但允許使用電子煙。米蘭市府官員格蘭迪（Elena Grandi）解釋，禁菸令是為了提高眾人的健康意識，認知香菸不只會對抽菸者造成壞處，對周遭所有人都有危害，數據顯示，對於米蘭所在的倫巴底（Lombardia）大區，香菸煙霧占細粉塵污染的7%。

格蘭迪指出，這個禁令象徵個人行為可以影響整體環境，也受到科學界廣泛支持，她作為一名吸菸者，將首先改變自身習慣，「我知道這項規定不能簡單或立即達成，但我也相信這將是一個真正文化變革的開始」。

根據法規，當地警察將負責監督與裁罰，不遵守禁令者將面臨40到240歐元（約新台幣8200元）不等罰鍰。

 
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