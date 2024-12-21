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台大國際政經學院生明年9月入學　校長有信心：滿招沒問題

▲▼台大今天舉行校務會議，校長陳文章表示，國際政經學院要滿額沒問題。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大今天舉行校務會議，校長陳文章表示，國際政經學院招生要滿額沒問題。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

配合國家長期人才策略發展，台大新設全英語教學的「國際政經學院」，第一批學生預計明年9月入學。台大校長陳文章今（21日）表示，已經完成碩士班國內生甄選招生，政經碩士學位學程錄取14人，財金碩士學位學程錄取11人，「要滿額沒問題」，而且學生都很優秀。

配合國家長期人才策略發展及培育高階人才，台大設立「國際政經學院」，學院下設置「政治經濟碩士學位學程」及「財金碩士學位學程」，採取全英語授課，兩個學程各招收30名學生，包括國內生、國際生各15名。

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台大今天上午舉行校務會議，校長陳文章表示，政經碩士學程、財金碩士學程已經各錄取國內生14人、11人，今年「要滿額沒有問題」，而且目前正在審查作業的外籍生都很優秀，未來每班會有國際生與國內生各15名，預計明年9月入學，採用全英語教學。

台大政經學院代理副院長沈冠伶進一步說明，為吸引優秀學生，國際政經學院建立嚴謹甄選制度，並提供高額獎學金或學雜費減免，積極招募具有國際視野國內外優秀人才，學院也將與各學院緊密合作，設計跨領域課程模組，課程設計強調理論與實務並重，碩班學生可選擇企業實習或海外交換，在學術與實務中獲得全面經驗，同時推動與更多國外大學的雙聯學位計畫。

沈冠伶指出，國際政經學院計畫以城中校區既有建築進行整修，做為學院永久院址，國際政經學院規劃設置三大領域、八個學位學程及學分班，初期為政經碩士學位學程、財金碩士學位學程，第一批學生將在明年9月入學。政治經濟學士及博士學位學程、財金學士及博士學位學程、領導與管理碩士及博士學位學程正在規劃籌辦中，目前規劃明年3月優先開設領導與管理學程學分班。

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