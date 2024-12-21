新住民子女就學年減7000人　教育部揭3大關鍵原因

▲教育部最新統計，新住民子女學生，過去5年共減少3.4萬人，減幅超過全國平均值。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部近日公布112學年新住民子女學生為27.8萬人，年減0.7萬人，且過去5年共減少3.4萬人，減幅超過1成，遠高於全國平均值6.5%。教育部表示，新住民子女數下滑，除跨國婚姻數量減少外，新冠疫情也是原因之一，但整體來說，少子女化為主因。

受到少子化影響，112學年全國學生404萬人再創史低，若和107學年相比，5學年間計減28.3萬人或6.5%。但根據教育部最新統計，112學年全台新住民子女學生共有27.8萬人，較上學年減少0.7萬人，占全體學生人數6.8%。觀察107至112學年間變化，新住民子女學生人數占全體學生比率均呈先增後減趨勢，5學年間人數減少3.4萬人，降幅達到10.9%，遠高於全國平均值6.5%。

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112學年27.8萬新住民子女學生中，共有12.1萬人的父母來自大陸地區，占比43.4%居首，其次是越南9.9萬人、占比35.5%居次，印尼2.3萬人或占8.1%再次，3者合占8成7。進一步觀察各教育階段分布，國小到大專校院階段，父母都是以大陸地區居首，但幼兒園則以越南為主。

▲教育部統計，112學年新住民子女學生為27.8萬人，年減0.7萬人，過去5年共減少3.4萬人，減幅超過1成。（圖／記者許敏溶翻攝）

對於新住民學子占比下滑，教育部表示，80年代起，因全球化趨勢帶動跨國婚姻逐漸普遍，新住民及其子女人數呈現增加趨勢。但到了90年代初，因政府實施面談制度等相關新住民政策，跨國婚姻的數量轉趨減少，加上受到少子女化影響，導致新住民子女的學生數也隨之下降。

教育部進一步表示，疫情也導致跨國婚姻減少，在COVID-19疫情爆發前，新住民結婚人數大致維持每年約2萬人，但在108學年到110學年期間，因為受疫情影響，跨國通婚人數大幅減少，110學年降至僅0.9萬人，直到112學年則才回升為2.2萬人。

為了協助新住民子女學習，教育部表示，已經推動落實提供學生學習新住民語文課程，透過課程宣導、選課調查，及經費補助等措施，落實「選習即開課」原則，學生只要有選習意願，學校即應提供新住民語文課程，目前22縣市都有開設實體與遠距課程。在113學年度開設東南亞7國新住民語文課程已達1765所學校、9353班，總共有近2萬名學生選習；而對師資安排較有困難者，國教署另提供遠距直播教學作為備援機制，113學年度共開設雲端班237班，905位學生選習。