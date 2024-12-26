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檢控柯文哲收賄1710萬！起訴書竟寫某時某地+不詳時地交許芷瑜

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲北檢起訴書中，對柯文哲收賄1500萬現金的時間地點以及金流皆不明確。（圖／記者湯興漢攝）

記者劉人豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲京華城案與政治獻金案今（26）日偵查終結，台北地檢署依「4大罪」共求刑28年6月。台北地檢署指出，柯文哲圖利京華城公司、鼎越公司高達121億545萬6748元，從威京集團沈慶京手上收賄1710萬元，同案被告、台北市議員應曉薇護航京華城案、涉收賄共5250萬元，明顯高於柯文哲且相差懸殊，而起訴書中僅提沈慶京秘書於111年10月19日至同年11月1日間之某時地，將1500萬現金親自交付予柯文哲，柯文哲再於不詳時、地交由許芷瑜保管，未提出準確的時間地點及金流。

起訴書中提到，柯文哲收沈慶京1500萬現金賄款，是鼎越公司於111年10月18日取得建照，沈慶京邀柯文哲於翌(19)日參加京華廣場動土典禮，柯文哲帶隨行秘書許芷瑜至京華廣場動土典禮，沈慶京則指派秘書自111年9月20日起至10月17日止，自沈慶京帳戶提領1600萬現金，於111年10月19日至同年11月1日間之某時地，將1600萬中的1500萬現金，親自交付予柯文哲，柯文哲則親自收受上開現金，再於不詳時、地交由許芷瑜保管

起訴書指出，柯文哲卸任市長的111年12月27日凌晨，編輯名為「工作簿」的EXCEL檔案，載於第12列「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司--用途一-經理人沈O京」，再將「工作簿」檔案儲存於行動硬碟。柯文哲參選第16任總統副總統選舉期間，與選務同仁討論該時選舉募款事宜期間，於112年11月3日以LINE訊息告訴不知上情的競選總幹事黃珊珊：「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」等內容，坦承沈慶京已交付上開賄款之事實。

▲▼國民黨台北市議員應曉薇遭搜索約談。（圖／記者黃國霖攝）

▲檢方指出，柯文哲圖利京華城公司、鼎越公司高達121億545萬6748元，應曉薇護航京華城案、涉收賄共5250萬元。（圖／記者黃國霖攝）

另起訴書指出，應曉薇涉嫌收受建商沈慶京賄賂5250萬元，檢察官認為應曉薇身為民意代表卻為一己之私收受賄賂，且臨訟之際還企圖潛逃出境，惡性重大。

對此，國民黨立委李彥秀指出，檢方目前用「彭振聲強勢主導都委會決議，來論證柯文哲明知違法」，這樣的說法是否禁得起考驗，在法院審理時將會有一番激烈討論。同時，檢方認定應曉薇收受5250萬賄款、柯文哲收受1710萬賄款，兩者金額懸殊，也與經驗法則不符，在在證明檢方在對價關係的證明上，勢必要有更堅強的論述來說服法院。

黃珊珊回應，「柯文哲傳給我的簡訊，是在2023年11月，也就是總統大選期間！」當時自己是競選總幹事，要討論募款相關事宜，柯文哲傳訊息是說「他們（威京）曾經可能已捐過款，所以我沒做後續任何處理。」這個跟1年前沈慶京提領1600萬元，以及是代表柯文哲坦承收受賄款，完全是風馬牛不相及。

▲▼民眾黨召開 政治追殺 司法不公 公開審理 釋放柯P 國際記者會 黃珊珊 陳智菡 林富男。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

黃珊珊質疑，檢察官對1500萬證據只有3個，第一是沈慶京提領1600萬元，第二是沒辦法證明事實的EXCEL表格，第三則是一封一年後完全無關的簡訊，「我的答案是，簡訊是羅織入罪，故意要去陷害他（柯文哲），讓這個簡訊變成收受賄賂證據，完全入人於罪。」

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