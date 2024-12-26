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柯文哲遭起訴登BBC首頁　紐時：恐加劇台灣政治分裂

柯文哲遭起訴，引起外媒關注。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

台北地檢署偵結起訴柯文哲貪污案，檢方查出他犯罪金額9,371萬餘元，除求刑28.5年外，並請求法院續押。柯文哲今（26日）遭起訴，引起《英國廣播公司》（BBC）《紐約時報》《彭博社》《ABC》等外媒關注，均以「台灣前總統候選人遭起訴」為標題作報導，更登上《BBC》官網首頁。

《BBC》報導指出，曾是台灣政壇明星與總統候選人的柯文哲，今被指控貪污罪名起訴，將面臨高達28.5年刑期。除了起訴案本身，報導指出，柯文哲在今年1月總統大選獲得超過25%的選票，儘管在3名候選人當中敬陪末座，但仍顯示選民渴望超越國民黨、民進黨兩大黨的多元政治需求。

《BBC》提到柯文哲的從政經歷，2014年靠太陽花學運崛起，並以無黨籍身分參選台北市長，2018年他成功連任，但其政治立場似乎有所轉變，加強了台北與中國的關係。報導寫道：「長期以來，柯文哲在台灣政壇以特立獨行著稱。他以大膽直言和獨特的競選風格引發爭議，被形容為『失言機器』」。今年總統大選失利後，柯文哲曾承諾不會放棄政治生涯，更可望於2028再次競選，不過，民眾黨是否能從起訴爭議中恢復，前景尚未可知。

柯文哲被起訴，登上《BBC》官網首頁。（翻攝BBC官網）

▲柯文哲被起訴，登上《BBC》官網首頁。（圖／翻攝BBC官網）

《紐約時報》報導柯文哲遭起訴。（翻攝New York Times官網）

▲《紐約時報》報導柯文哲遭起訴。（圖／翻攝New York Times官網）

《紐約時報》報導副標為：「檢方聲稱，前市長柯文哲涉嫌收受賄賂。他和其支持者則堅持認為，這些指控是出於政治報復。」報導分析，柯文哲遭起訴，很可能加劇台灣的政治分裂，總統賴清德所屬的民進黨，和主要在野的國民黨，以及柯文哲的民眾黨長期不合，目前國、眾兩黨在立法院中擁有微弱多數，制約賴清德的權力，例如他們在本週否決了賴清德的大法官提名。

報導指出，柯文哲被逮捕後，成千上萬的支持者聚集抗議，支持者主張指控站不住腳，且具有政治目的，並指出賴清德所領導民進黨看似貪腐的政治人物卻未受到調查。

《紐約時報》報導，柯文哲遭起訴，並不意味著民眾黨會垮台，台大國發所助理教授南樂（Lev Nachman）分析：「柯文哲在台灣喚醒的那股政治力量不會因此消失。」他補充道：「如果民眾黨的支持者至今尚未因柯文哲被捕而動搖，那麼他們也不會因這次起訴而受到影響。」

律師楊奎智接受《紐約時報》採訪表示，他認為針對柯文哲指控的具體性和廣泛性，可能會削弱部分民眾對他的支持，他說：「畢竟，民眾黨是一個新興政黨，強調自己與傳統政黨的不同。」

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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