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桃園希望工程獎助學金　嘉惠20名優秀弱勢生勇敢追夢

▲桃園希望工程獎助學金

▲桃園希望工程獎助學金，嘉惠優秀弱勢生。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市113年度希望工程獎助學金、21日在桃園區舉行頒獎，由市長張善政主持。「希望工程獎助學金」是為了照顧經濟環境弱勢的優秀學生，提供資源並期許向上提升，今年有大專院校組7名，高中職組13名共20名獲獎，是獲獎學生數最多的一年，市府期藉由資助，持續幫助經濟弱勢學子勇敢追夢。

就讀桃園高中二年級的陳同學，自小在單親家庭中成長，由母親獨自撫養她和弟弟。父親早逝後，家庭經濟重擔全由母親一肩扛起，除了穩定工作外，還需兼職增加收入，以支應孩子的生活與教育開銷。在母親的支持與鼓勵下，陳同學從小對學習充滿熱情，始終努力不懈，以優異的成績回報母親的辛勞，也曾多次獲得學校肯定。

▲桃園希望工程獎助學金

身為長姐的她，不僅協助分擔家務，也培養出比同齡人更成熟獨立的責任心。然而，面對持續增加的教育與生活支出，家庭經濟壓力依然沉重。因此，陳同學申請獎助學金，希望能藉此減輕母親的負擔，讓自己能更專心投入學習，為未來的學業與生活奠定穩固基礎，同時實現母親對她與弟弟「快樂成長」的期許。

就讀元智大學電機系乙組三年級的林同學，在單親家庭的環境中成長，母親長年辛勤工作，卻從未向生活低頭。林同學深知母親的不易，一直努力不懈的學習，希望用成績回報母親的辛勞。因此，林同學申請獎助學金，讓他明白他並不是孤單的個體，他的努力和成長有許多人的關注及支持。在未來的日子裡，將更加珍惜這來之不易的學習機會，並積極參與志願服務和社會活動，用行動回饋社會。

113年度希望工程獎助學金「高中職組」有：桃園高中陳韋伶、壽山高中李昌祐、啟英高中黃暐婷、啟英高中游邦寧、新興高中張馨云、大園國際高中黃柏睿、龍潭高中楊謹安、龍潭高中朱芷萱、永平工商蔡美慧、南崁高中陳晴妏、新生醫專陳宛瑄、中壢高商盧潔宜及中壢高商蘇佳君獲獎；「大專院校組」有：文藻外語大學西班牙文系黃湘喻、臺北科技大學工業設計系許倫菀、真理大學音樂應用學系行政管理組吳庭耀、中興大學中國文學系楊謹如、彰化師範大學數學系廖珮庭、立彰化師範大學數學系楊萬霖及元智大學電機系乙組林于翔獲獎。

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