柯文哲遭起訴28年半　賴士葆：司法的沉淪讓人唏噓

▲賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲被羈押4個月之後，北檢今（26日）公布偵辦結果，北檢以違背職務收賄、主管監督事務圖利、公益侵佔、商業會計法等罪起訴求刑28年半。國民黨立委賴士葆直言，柯文哲餘生恐怕官司纏身，案子即將交北院審理，全民莫不希望法律能夠勿枉勿縱，本著公平正義的原則讓真相水落石出。第三大黨的黨主席身陷牢獄之災，柯文哲人生的際遇讓人感嘆，但是司法的沉淪也更讓人唏噓。

賴士葆說明，執政的民進黨掌握司法的審判權力，柯文哲從被收押以來，相關的消息幾乎無日不攻佔媒體版面，成為每天談話性節目的焦點，檢媒一家親的亂象，讓偵查不公開成了最大的笑話。輿論合理的懷疑檢方透過特定媒體放消息，然後讓媒體社群網路公審柯文哲的案子，完全看不到司法對人權的尊重，對柯文哲的家人及民眾黨都是極大的凌遲。幾天就拋出一個話題，包括1500萬、虛擬貨幣、冷錢包、新加坡密會等，還有其他被告相關的細節，北檢提早獨家洩漏給綠媒報導，若說柯文哲是輸家，執政掌控的司法也是輸家，輸掉司法的公正與信譽。

賴士葆說，北檢偵辦期間不斷洩密給特定媒體，輿論撻伐的聲浪遽增，北檢在今年9月主動偵辦，傳喚相關撰稿記者到案說明，結果所有檢調皆非洩密人，而記者基於保護提供消息來源者，拒絕其透露身分，整件事情就是不了了之，所以偵查大公開的亂象繼續上演。

賴士葆也說，這幾年民眾的感受到的是行政權獨大到近乎專制獨裁的地步，要約束媒體遵守法律根本就是分內之事，更何況馬姓記者公開宣稱自己經營檢調7年之久，因此可以取得第一手消息，檢調竟然查無此事了結。民眾都可看出檢調的不作為，於是檢媒一家親就變成無法可管，綠媒繼續享受司法特定服務的獨家報導。今後北院必須掌握更充分讓人信服的證據，才能使柯文哲的官司不會淪為政治追殺的罵名。