轟「柯文哲案起訴書只是抄襲鏡檢」　詹江村：最少拿出金流證據吧

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

柯文哲案今(26日)偵查終結，柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占3罪，遭北檢共求刑28年6月，而公布的168頁起訴書，民眾黨則質疑只看到「收賄沒證據、沒金流，羅織罪名、破綻百出」。對此，國民黨桃園市議員詹江村表示，雖然不相信柯文哲，但北檢最少拿出金流證據吧，現在這些起訴書，根本只是抄襲「鏡檢」跟「馬檢」的資料，其他人供訴內容，也沒有提到京華城等相關對價關係，這樣就能起訴？

針對北檢今日公布的「柯文哲案」168頁起訴書內容，民眾黨回應，只看到「收賄沒證據、沒金流，只有各種編派故事、羅織罪名、證據拼湊如補丁、破綻百出」，北檢說210萬的合法政治獻金，就是給柯文哲的賄款；北檢說柯文哲出席公開動土典禮，證明他有意圖利京華城；北檢說，沈慶京前前後後領了1600萬，就是給了柯文哲1500，但除了數字相近，錢由誰給？怎麼給？在哪裡給？全都沒有交代，北檢的起訴書只能寫得出「某時地」。

對此，詹江村表示，他雖然不相信柯文哲，但北檢最少拿出金流證據吧，現在這些起訴書，根本只是抄襲「鏡檢」跟「馬檢」的資料，以及起訴書的檔案文字也沒有明確的對價關係或金流去向。

詹江村表示，而其他人供訴內容，也沒有提到京華城等相關對價關係，這樣就能起訴？

貼文一出引起討論，網友也留言表示，「北檢一再約談所有關係人且運用各種辦案技巧之下，居然沒有任何污點證人可以作證，然後沒有直接證據，這樣也可以」、「欲加之罪 何患無辭」、「無法讓人心服可服的起訴內容很好奇怎麼拿得出來..連都市計畫發跟都更都分不清?還某時地，起訴書居然會出現某時地這種字眼，以後大家用猜的就可以起訴囉?無論多麼討厭一個人，幾分證據說幾分話也是身為一個公民的素質吧」。

▼北檢起訴柯文哲等11人說明記者會。（圖／記者湯興漢攝）