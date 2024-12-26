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幸福企業「東陽實業」　捐贈南消多功能六軸無人機

▲台南市消防局26日上午於東陽實業廠舉行捐贈儀式，東陽集團吳永祥總裁代表捐贈多功能六軸無人機，由消防局長李明峯受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局26日上午於東陽實業廠舉行捐贈儀式，東陽集團吳永祥總裁代表捐贈多功能六軸無人機，由消防局長李明峯受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局26日上午10時許，於東陽實業廠舉行捐贈儀式，東陽集團吳永祥總裁代表捐贈多功能六軸無人機，由消防局長李明峯受贈並頒發感謝獎牌，感謝東陽實業廠長期支持及回饋警義消，可以說是成功的在地幸福企業，十分熱心公益、造福地方及人群。

▲台南市消防局26日上午於東陽實業廠舉行捐贈儀式，東陽集團吳永祥總裁代表捐贈多功能六軸無人機，由消防局長李明峯受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

東陽實業廠愛心不落人後，得知消防弟兄處理大型廠房火災搶救，因為範圍大，動線隔間複雜，燃燒物質種類眾多，火載量大，需要有更進階之搶救裝備，特捐贈多功能救災無人機1架，災害發生時第一時間使用無人機熱顯像進行災害監控，針對挑高廠房進行高空射水防護，並利用無人機搭載無線電中繼站，以提升大規模火災通訊品質，避免調度相關救災資源造成延燒而使財產所施更加嚴峻，大力支持消防局第六大隊「守護家園計畫」及成立警義消無人機飛手隊，秉持自己財產自己守護之觀念。

東陽實業廠外籍宿舍目前約1000餘人，在新人報到時，強化防災常識、逃生路線及滅火器使用方式等，並搭配現場進行無預警消防疏散演練；另建立火災應變系統APP，提供火災發生時各角色應變SOP及多國語言微學習影片，以加深每人防災及危機處理觀念。

▲台南市消防局26日上午於東陽實業廠舉行捐贈儀式，東陽集團吳永祥總裁代表捐贈多功能六軸無人機，由消防局長李明峯受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，十分感謝東陽實業廠，目前消防局第六大隊管轄範圍為安南區、安平區、北區及一半中西區，除涵蓋熱鬧之商業區、大樓住宅、多處工業區，轄內沿海、運河及溪流更是救溺頻傳，單靠大隊11位警消飛手，一旦轄區災害發生，各自有任務在身，無法1人兼任2職，因此，第六大隊積極培訓20位義消人員取得無人機高級飛手證照，未來一同加入救災行列，成為第六大隊最堅強的後盾。

▲台南市消防局26日上午於東陽實業廠舉行捐贈儀式，東陽集團吳永祥總裁代表捐贈多功能六軸無人機，由消防局長李明峯受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，防火安全，人人有責！保護家園，從自身做起，勿亂丟煙蒂、遠離易燃物，房屋周圍保持清潔、定期清理枯葉，注意用火用電安全，我們每個人都應時刻保持警覺，共同落實防火措施，營造安全的生活環境。

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