強烈冷氣團明起南下　周末「感受直逼寒流」低溫破10度

▲明天受到強烈大陸冷團影響，加上南方水氣移入，各地轉為濕冷。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周氣溫起伏大，中央氣象署指出，今天東北季風開始增強，氣溫逐漸下降，明天受到強烈大陸冷氣團影響，加上南方水氣移入，各地轉為濕冷，加上輻射冷卻影響，因此周末期間溫度會更低，幾乎是寒流的感受，但白天回溫快速，下周二跨年夜又有一波東北季風，氣溫又會下降。

氣象署技正謝佩芸說，目前台灣受到東北季風影響，北方還有顯著高壓系統發展，南下過程帶來明顯冷空氣，因此今天白天桃園以北及東半部雲量較多，有局部短暫雨，中南部則是多雲到晴的穩定天氣，北部、東北部19度，中南部26、27度，南北溫差大，南來北往適時調整穿著。

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▲今日溫度預測。（圖／氣象署提供）

她表示，今晚水氣開始增加，深夜到明天清晨各地降雨機率提高，雨勢不大，多雲有小雨或毛雨，且今晚到明天清晨氣溫逐漸下降，中部以北約14、15度，感受比較冷。

降雨趨勢，謝佩芸指出，明天受到南方雲系影響，各地降雨機率高，加上強烈大陸冷氣團，明天感受比較溼冷，周六開始水氣離開轉為乾冷，僅東半部、基隆北海岸及大台北有零星下雨，下雨趨勢越來越少。周日至下周一最為乾燥，各地多雲到晴，白天溫暖，但夜間清晨輻射冷卻效應明顯，留意日夜溫差。

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

她進一步指出，下周二、三就是跨年及元旦，下周二跨年夜受到另一波東北季風影響，桃園以北及東半部雲量較多，有短暫飄雨的情形，中南部跨年夜雲量也會增多，安排跨年活動多留意天氣狀況。

溫度方面，謝佩芸表示，今天受到東北季風影響，北台灣氣溫明顯下降，高溫在20度以下。明天隨著下一波冷空氣影響，預估強度是強烈大陸冷氣團的等級，周末尤其周日清晨因為輻射冷卻作用，各地低溫明顯下降，中部以北易出現11至13度低溫，部分地區不排除出現10度以下低溫。

▲未來溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

她說，中南部及花東地區今天溫度跟昨天相比變化不明顯，變冷比較明顯在明天，冷空氣南下加上降雨，各地都會有轉冷的感覺，周六、日氣溫整體偏低。下周一冷氣團減弱，氣溫回升之後。

謝佩芸提到，周末水氣離開，轉為乾冷，輻射冷卻效應讓低溫更顯著，北部、中南部空曠地區及花東縱谷幾乎是寒流的感受，但白天氣溫快速回升。下一波冷空氣會在跨年夜影響，目前預估強度以東北季風為主，是否更冷仍待觀察。