陸清潔阿姨被開除「高空拋糞」復仇　社區住戶緊閉窗戶不敢曬被

▲上海一名清潔阿姨不滿被社區開除，憤而租下高層住房朝下拋物。（圖／翻攝都市現場，下同）

記者魏有德／綜合報導

上海某社區一名清潔阿姨被開除後憤恨不平，竟採取極端的報復手段，數次在較高樓層朝下「拋糞」，嚇得部分住戶只能緊閉門窗，深怕「排泄物」飛進住家內，然而，部分住戶的陽台或窗戶還是「中招」，留下噁心的穢物，讓該社區住戶苦不堪言，只能尋求警方協助排除。

《都市現場》報導，12月25日，上海的網友黃女士（化名）反映，上海一小區保潔阿姨被開除後為了報復大家，特意租住在頂樓的房子里，向下高空拋物，外賣、鞋子、垃圾……這次居然將糞便砸下來！她已被高空拋物困擾許多年。

黃女士透露，「這個阿姨以前是在我們小區做衛生的，因為衛生搞得非常差勁，她就被我們小區物業委員會的委員長開掉了，然後她就租下了6樓的房子，她之前拋過飯粒、外賣、塑膠盒，也落在我們陽台。」

黃女士提到，這名清潔阿姨應是等天黑之後，把糞便扔下來，「我們到第二天的下午才知道，當時去晾衣服，我就發現這個不對，她留在那個玻璃上是長條形的，這不是鳥屎，這分明就是人的，這不是第一次，這是第n次了。」

該社區居委會接到住戶投訴後，立即聯繫警方到場處理，警方正進一步溝通，同時，也將依據住戶蒐集到的線索進行調查。