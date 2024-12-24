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上海網紅夜市突喊停！　商鋪曾月入數十萬...現日賺不到一百

▲上海一座「網紅夜市」如今「攤去人空」，只剩下滿地垃圾。（圖／翻攝上觀新聞）

▲上海一座「網紅夜市」如今「攤去人空」，只剩下滿地垃圾。（圖／翻攝上觀新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

上海地鐵8號線蘆恆路站旁的中歐街，在2023年夏天設立了專攻「夜經濟消費」夜市，由於商鋪品項眾多，管理也頗具規模和成效，吸引不少上海市民前去朝聖，一度成為網友口耳相傳的「網紅夜市」。不過，中歐街夜市在今（2024）年10月突喊停，昔日熱鬧場景全無，只剩下滿地垃圾的空蕩蕩街道。

▲上海一座「網紅夜市」如今「攤去人空」，只剩下滿地垃圾。（圖／翻攝上觀新聞）

《上觀新聞》報導，2023年，中歐街夜市幾乎是滬（上海）上最火的幾個頭部市集，最多的時候達到200多個攤位，每天自發來打卡的市民也眾多，場面非常熱鬧。

曾在「網紅夜市」擺攤的劉偉表示，2023年最火的時候，一天賣掉300份鍋包肉，一個月能賺10萬元（人民幣，下同）； 一年過後，出現了越來越多的市集，大家的選擇也變多了，「今年7月份，明顯看到市集上的收入滑坡式下降，有時候一天賺100元，甚至隔壁的攤位，一天只進帳幾十元。」

▲上海一座「網紅夜市」如今「攤去人空」，只剩下滿地垃圾。（圖／翻攝上觀新聞）

部分攤主透露，這座網紅夜市的選址有著交通和人流的天然優勢，再加上社群平台的推薦火爆，甚至吸引全上海的人來逛夜市，「元氣大傷的事情是，市集辦得好好的，突然間跳閘斷電，一片漆黑，或無緣無故沒有任何準備地關停。」

有攤主表示，4月份有一天突然通知關停2天，「食材都買好、備好，只能全部扔了，無法出攤沒有收入，還損失1000多元；5月中旬，突然又通知關停一個月，當時正是最佳逛夜市的天氣，不少人沒收到消息，仍然來打卡，到了之後發現一片漆黑，紛紛都說中歐街夜市關停了。」

▲上海一座「網紅夜市」如今「攤去人空」，只剩下滿地垃圾。（圖／翻攝上觀新聞）

此外，夜市一開始時有5名清潔人員維護衛生及處理垃圾，後來卻為了控製成本，只請2個人，一名攤主提到，民眾對路邊攤的衛生問題本來就有所顧慮，「主辦方不及時地收垃圾把很久以來自己建立和維護的形象打破，不乾淨的地方我也不願意出攤。」

至於網紅夜市叫停背後還有一個重要的原因，劉偉表示，在市集擺攤一年多後，他驚訝地發現，租一個店面的成本竟然比小小的攤位性價比高，「一個月的租金6000元，但我能有自己的後廚，一個50平方米（公尺）大小的用餐區，還能使用燃氣（瓦斯）。」

▲上海一座「網紅夜市」如今「攤去人空」，只剩下滿地垃圾。（圖／翻攝上觀新聞）

劉偉強調，現在的店面還在市集旁，但完全是屬於自己的地方，後廚也能保證乾淨衛生，顧客仍絡繹不絕，「網紅可能是一時的，真的好吃才能跟食客長久做朋友。」

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