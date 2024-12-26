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大陸 大陸焦點 特派現場

滬蘇湖高鐵開通營運　長三角鐵路系統里程突破1.5萬公里

▲滬蘇湖高鐵正式開通。（圖／翻攝中新網）

▲滬蘇湖高鐵正式開通。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

由浙江湖州、江蘇蘇州及上海市三地聯動的「滬蘇湖高鐵」今（26）日上午9時45分正式開出首班列車，列車分別由湖州東站、上海虹橋及蘇州南站開出，象徵滬蘇湖高鐵正式開通營運，上海松江站等新建車站也同步啓用。隨著滬蘇湖高鐵開通，長三角鐵路營業里程正式突破1.5萬公里，高鐵營業里程超7700公里，成為大陸高鐵網最密集的區域。

▲滬蘇湖高鐵正式開通。（圖／翻攝中新網）

▲滬蘇湖高鐵首班列車上安排演員表演。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，滬蘇湖高鐵是一條擴能提質的聯通線，是上海、蘇州、湖州基礎設施互聯互通的重大項目，也是長三角高鐵聯網、補網、強鏈的重點項目，具有「完善路網佈局、疏解通道壓力，聯通三省市、輻射長三角」作用。

滬蘇湖高鐵自上海虹橋站引出，途經江蘇蘇州市，終至浙江省湖州市湖州站，線路全長164公里，設計時速350公里，共設有上海虹橋、上海松江、練塘、蘇州南、盛澤、湖州南潯、湖州東、湖州站等8座車站，其中，上海虹橋、湖州站為既有車站，其餘皆為新建車站。

滬蘇湖高鐵最高時速為350公里，每日開行動車組列車最高可達38列，上海虹橋站至上海松江、蘇州南、湖州南潯最快分別為16分鐘、26分鐘即43分鐘可達，上海虹橋站至湖州站最快55分鐘可達，較經由滬昆高鐵上海虹橋至杭州段、寧杭高鐵杭州至湖州段減少55分鐘；上海虹橋首開至杭州西動車組列車，最快78分鐘可達。

建成營運後，滬蘇湖高鐵將進一步優化上海鐵路樞紐佈局，疏解滬寧、滬杭鐵路通道運輸壓力，同時，上海西南部將新增一條西向「動脈」，浙西北、皖南地區至上海，時空距離進一步壓縮，對於打造「軌道上的長三角」、促進沿線經濟社會發展和長三角一體化高質量發展等具重要意義。

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