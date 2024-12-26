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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆朱亞虎赴陸被打斷腿　黃國昌：為「報復沈慶京」拖柯文哲下水

記者袁茵／台北報導

檢廉追查京華城、民眾黨政治獻金兩大案，今（26）日偵結起訴民眾黨主席柯文哲在內等11人，其中鼎越開發董事長朱亞虎獲緩起訴處分2年，並曝光朱曾向柯文哲「大帳房」李文宗傳訊稱，威京集團主席沈慶京十分小氣捐210萬等。民眾黨緊急應變小組召集人黃國昌爆料，朱亞虎跟沈慶京早已撕破臉，為報復沈做的惡意指控，卻讓無辜柯文哲被拖下水。

▲▼周瑜修 黃國昌 民眾黨召開 政治追殺 司法不公 公開審理 釋放柯P 國際記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

民眾黨26日下午2時召開「政治追殺 司法不公 民主倒退」國際記者會，由緊急應變小組召集人林富男、黃國昌、李偉華，以及立委麥玉珍、吳春城、陳昭姿、張啓楷、林國成、林憶君、黃珊珊，還有秘書長周榆修、中央委員張凱鈞、新竹市議員李國璋，以及台北市議員張志豪和黃瀞瑩。

針對北檢指控朱亞虎透過威京旗下企業7名董監事名義，捐款210萬政治獻金給民眾黨，實則是沈慶京答謝柯文哲讓京華城容積率暴增一事，黃國昌表示，210萬是合法政治獻金，柯文哲分文未取，竟然被誣陷是賄款，「而唯一說這210萬是賄款的人，是現在已經自己全身而退、被檢察官緩起訴的朱亞虎」。

黃國昌爆料，自己接獲檢舉，審判過程中也會清楚在法庭上呈現，「朱亞虎當初被沈慶京派到中國，說要讓他（朱亞虎）在中國的企業擔任比較高職務，結果在中國被打斷腿，回來台灣在醫院待了很長時間。朱亞虎跟沈慶京有什麼私人恩怨，朱亞虎為了報復沈慶京，做出什麼惡意指控，那是朱亞虎跟沈慶京之間的事情。」

黃國昌提及，但如果為了報復沈慶京，連無辜柯文哲都被栽贓拖下水，民眾黨在審判過程中，等到接受交互詢問時，相信這些真相一定會大白；北檢羈押朱亞虎後，朱配合檢察官後馬上出來，現在獲得緩起訴、全身而退，「被構陷的只有柯文哲。」

黃國昌指出，但拜託大家思考一件簡單的事情，若按照檢察官起訴書內容，柯文哲作為市長圖利沈慶京的威京集團121億，但收受不法賄款是210萬、7個人1人30萬政治獻金到民眾黨政治獻金專戶，且沒有一毛錢到柯文哲口袋，「檢察官查不到金流，直接把210萬合法政治獻金換成不法的貪污收賄，相信接下來審判程序當中，一定會還給柯文哲清白。」

黃國昌強調，到目前為止，台北地檢署起訴柯文哲收賄、圖利等相關證據，「根本不堪最基本的檢驗」。

▲▼黃國昌 民眾黨召開 政治追殺 司法不公 公開審理 釋放柯P 國際記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

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