館長看完起訴書！呱吉「我覺得好屌」這麼能讀書：我的寫手還在讀

▲館長力挺柯文哲。（資料照／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積、政治獻金兩大案，北檢今（26）日正式起訴並求刑28年6月。台北地方檢察署檢察官起訴書達168頁，「館長」陳之漢下午2時57分發文稱自己已經看完起訴書，很驕傲自己沒有挺錯人。對此，「呱吉」邱威傑則表示，他讀法律系的寫手都還在閱讀中，「我覺得館長好屌」。

館長在粉專「飆捍」下午2時57分發文表示，「看完了起訴書，我很驕傲，我沒有挺錯人，柯文哲你辛苦了」。

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呱吉則在Threads上發文，直呼「我覺得館長好屌」，他的寫手是法律系畢業的，目前都還在一頁一頁的讀起訴書，並且偶爾分享幾段精華給他，結果與此同時，館長已經讀完190頁（包含168頁起訴書；朱亞虎、陳俊源緩起訴書8頁；陳玉坤、王尊侃、陳佳敏不起訴書13頁；空白頁1頁），且表示自己沒有挺錯柯文哲。

呱吉對此就說，像館長這樣，這麼能讀書、允文允武，「是古希臘哲人期許我們後進應該仿效的典範」。

底下網友看到文章後，紛紛回應「我覺得他只是讀了簡要版的新聞稿，然後覺得自己讀完起訴書了」、「起訴書三個字，我是一秒就看完啦」、「真的只有呱吉懂館」。

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【未經判決確定，應視為無罪】