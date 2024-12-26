高雄幼兒園驚傳虐童　動手呼巴掌！還給吃發霉仙草、臭酸豆粥

▲高雄幼兒園給孩子吃發霉仙草、臭酸豆粥。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市仁武區一家私立幼兒園驚傳疑似虐童案，有家長昨(25日)下午包圍幼兒園想要討公道，指出老師拉扯學童方式粗暴，還有女童疑似被男同學戳私密處致外陰部受傷；此外，園方還給孩子吃發霉仙草、發酸的粥，讓家長氣炸。教育局獲報後進行調查，針對家長控訴部分仍持續調查中，至於園方教保員配置不符規定部分，最重可罰6萬元。

警方昨日下午4點多獲報，仁武區一所幼兒園外有不明人士聚集，員警到場了解時，發現是多名幼兒園家長要向園方陳情討說法，一名家長控訴孩子在校內被老師揉太陽穴、拉扯受傷，還有媽媽說她家兒子被老師呼巴掌。

▲家長11點半將小孩載回家，12點就發現粥臭酸。（圖／記者許宥孺翻攝）

家長還拿出照片，指園方給孩子吃發霉的仙草，「園長說把發霉地方弄掉，繼續給小朋友吃」，還有每天中餐沒什麼綠色蔬菜，竟拿三色豆煮粥，大羹麵也一塊肉都沒有，前幾天的粥也被反應有臭酸味，「中午11點半載回家，12點就臭酸，看到鬼？」

▲有家長指控孩子被3名男同學戳私密處。（圖／記者許宥孺翻攝）

另名孩子的乾媽痛訴，19日孩子回家洗澡時，阿嬤發現孫女的外陰部紅腫、尿尿會痛，於是到醫院驗傷，經詢問女童，女童表示是同班的3名男童拉扯她的外套，又把手伸進她褲子裡戳私密處，且有清楚指認3名同學的名字，驗傷後已報警，也已向社會局通報。

▲幼兒園夏天不開冷氣，導致孩子起紅疹，連老師也忍不了。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，家長也拿出小朋友雙手起紅疹的照片，因為幼兒園規定夏天9點以後才能開冷氣，就醫後醫生說是太熱導致過敏，但園長推託是個人體質導致。夏天早上8點多氣溫就快30度，有老師不甩園長規定提早開冷氣，結果被罵爆，導致今年8月一口氣就有7個老師離職。

不過園方針對女童受侵害一事反駁，指出有提供當天監視器畫面，發現女童當日都和女同學玩在一起，和指控的3名男同學沒交集，但家長不信。

教育局對此表示，今年11月接獲通報後，立即要求園所保存相關監視器畫面，並依「教保相關人員違法事件調查處理辦法規定」提送審查小組啟動調查。倘若調查屬實，最重可對該行為人裁罰60萬元，1至4年或終身不得在幼兒園服務，並裁處幼兒園負責人罰鍰、減招、停招、停辦或廢止設立許可。



教育局表示，針對該園發生幼生間受傷情事，鑑於幼兒不具行為能力及責任能力，幼兒園處理幼兒間事件基於維護幼兒最佳利益，應採教育輔導策略，矯正幼兒間不當互動行為。教育局已請該園釐清事情發生情形及進行家長溝通，並針對幼生進行身體界線等性別教育課程。



針對教保服務人員資格及餐點一事，教育局表示已派員到園稽查，由於每一班級應配置1名老師、1名教保員，日前查核到該園有一班級同時只有2名教保服務人員，配置並未符規定，依法最重能裁處幼兒園負責人6萬元罰鍰。