沈慶京交代祕書領1600萬！柯文哲「隔天發文」　他挖出一看：笑死

▲柯文哲在2022年9月13日配上這張圖片發文。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積、政治獻金兩大案，遭羈押至今113天。台北地檢署檢察官今（26）日偵查終結，在柯文哲、沈慶京等行收賄部分，提到沈慶京2022年9月12日傳送感謝訊息給柯文哲，而網紅四叉貓就挖出柯文哲的一則貼文，笑說「隔天，柯文哲臉書發文，他讓台北市『改變成真』」。

根據北檢新聞稿，柯文哲違背職收受賄賂，明知京華城公司申請最高20%容積獎勵之都市計畫草案內容，違背都更條例、都更容積獎勵辦法等法令，卻護航鼎越公司取得本案土地最高20%容積獎勵之建造執照。

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北檢新聞稿還寫道，沈慶京2022年9月12日傳送感謝訊息給柯文哲，向柯文哲表達「111年10月18日舉行之京華廣場動土典禮，柯O哲將是其唯一邀請的政治人物」，沈慶京交代其祕書，從他名下帳戶提領1600萬元現金。

柯文哲出席京華廣場動土典禮後，於2022年10月19日至同年11月1日間的某時地，親自收受沈慶京交付的現金1500萬元賄款，並在Excel檔案「工作簿」記載「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」，儲存在其所有行動硬碟中，記錄沈慶京交附上開匯款的事實。

對此，網紅四叉貓發文表示，9月12日沈慶京才傳訊息給柯文哲，並且交代祕書提領現金給柯文哲，結果隔（13）日，柯文哲就透過臉書發文，稱「這8年我和台北市政府的同仁一起努力讓台北市『改變成真』」。四叉貓也在文末直呼，「笑死」。