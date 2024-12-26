　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沈慶京交代祕書領1600萬！柯文哲「隔天發文」　他挖出一看：笑死

▲▼2022/9/13貼文。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲） 

▲柯文哲在2022年9月13日配上這張圖片發文。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積、政治獻金兩大案，遭羈押至今113天。台北地檢署檢察官今（26）日偵查終結，在柯文哲、沈慶京等行收賄部分，提到沈慶京2022年9月12日傳送感謝訊息給柯文哲，而網紅四叉貓就挖出柯文哲的一則貼文，笑說「隔天，柯文哲臉書發文，他讓台北市『改變成真』」。

根據北檢新聞稿，柯文哲違背職收受賄賂，明知京華城公司申請最高20%容積獎勵之都市計畫草案內容，違背都更條例、都更容積獎勵辦法等法令，卻護航鼎越公司取得本案土地最高20%容積獎勵之建造執照。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北檢新聞稿還寫道，沈慶京2022年9月12日傳送感謝訊息給柯文哲，向柯文哲表達「111年10月18日舉行之京華廣場動土典禮，柯O哲將是其唯一邀請的政治人物」，沈慶京交代其祕書，從他名下帳戶提領1600萬元現金。

柯文哲出席京華廣場動土典禮後，於2022年10月19日至同年11月1日間的某時地，親自收受沈慶京交付的現金1500萬元賄款，並在Excel檔案「工作簿」記載「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」，儲存在其所有行動硬碟中，記錄沈慶京交附上開匯款的事實。

對此，網紅四叉貓發文表示，9月12日沈慶京才傳訊息給柯文哲，並且交代祕書提領現金給柯文哲，結果隔（13）日，柯文哲就透過臉書發文，稱「這8年我和台北市政府的同仁一起努力讓台北市『改變成真』」。四叉貓也在文末直呼，「笑死」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
柯文哲住家地下室「收500萬現金」！她貼起訴書：小草還在護航
快訊／小草插黃旗包圍北檢喊「放人」
柯文哲還有「3大案」未釐清！　商仲估：市價規模超過400億
斥北檢政治辦案　黃國昌：營造柯文哲罪大惡極的輿論殺人氛圍
柯文哲「剷除異己」為沈慶京開綠燈　小科長慘遭丟筆拔官
快訊／審理柯文哲法官出爐！
痛批北檢4個月找不到金流　林富男：柯文哲不是愛錢的人！
細節曝！沈慶京走出柯辦　「手拿柯文哲最愛花生米」
獨／柯文哲「傅冬菊計畫」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

曾怨鮮奶到校像「防空警報」女師遭調查氣炸！　控訴遭霸凌

柯文哲在住家地下室「收500萬現金」！她貼起訴書：小草還在護航？

藍白推「長者免繳健保費」修法　5大醫團強烈反對：拖垮健保財務

點亮台中的聖誕夜　聯聚中雍以音樂與公益回饋社區

換地方了！竹山紫南宮明年元旦領蛇年錢母　集滿6個章才能領

跨年元旦疏運單日13.5萬人次　桃機公司：提早3小時報到

加速災後復耕復養　農業部預告修法：調升救助額度

柯文哲在市長辦公室「踩飛輪收300萬現金」！他笑翻：找到嗡嗡嗡聲

蔡壁如上節目後　柯文哲傳訊「臣議其君，死罪」！網：得罪雍正了

沈慶京交代祕書領1600萬！柯文哲「隔天發文」　他挖出一看：笑死

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

國道1號重大車禍「釀1亡3傷」　現場慘況曝...

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

4警犬卸下「警用胸背帶」退休了　新家700坪草皮上盡情奔跑

超商取件號碼不對領不到　男子怒喊提告！正義哥看不下去嗆：別浪費社會資源

【是尿布吧XD】繼父買超大衛生棉 女兒笑歪

邊伯賢苦練中文 嗨唱〈我姓石〉XD

曾怨鮮奶到校像「防空警報」女師遭調查氣炸！　控訴遭霸凌

柯文哲在住家地下室「收500萬現金」！她貼起訴書：小草還在護航？

藍白推「長者免繳健保費」修法　5大醫團強烈反對：拖垮健保財務

點亮台中的聖誕夜　聯聚中雍以音樂與公益回饋社區

換地方了！竹山紫南宮明年元旦領蛇年錢母　集滿6個章才能領

跨年元旦疏運單日13.5萬人次　桃機公司：提早3小時報到

加速災後復耕復養　農業部預告修法：調升救助額度

柯文哲在市長辦公室「踩飛輪收300萬現金」！他笑翻：找到嗡嗡嗡聲

蔡壁如上節目後　柯文哲傳訊「臣議其君，死罪」！網：得罪雍正了

沈慶京交代祕書領1600萬！柯文哲「隔天發文」　他挖出一看：笑死

講「耶」誕和「聖」誕有差！美女主播親解釋　網：都忘了也是1節日

最美啦啦隊員去星巴克「被廁所一幕嚇到」！過程超傻眼：怎這麼沒水準

台灣本田發布「Civic」召修！燃油泵瑕疵、受影響為23年車型

減重必看！5款「非精緻澱粉」推薦　地瓜甜味能降低甜食慾望

台北101跨年光雕新畫面曝光！　國泰金「大樹」整棵印上建物

《魷魚遊戲2》再1小時「全7集上線」！　血腥木馬…導演親埋5大看點

聖水洞「5間寶藏店」逛街地圖！隱身首爾走進生活美學的靜謐角落

財劃法修法通過桃市統籌款增加259億　藍營黨團力挺

土耳其7.8強震「知名飯店倒塌」72死　飯店老闆遭判刑逾18年

南瀛草地音樂會　搖滾天團八三么獻唱熱情粉絲提早卡位

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

生活熱門新聞

恐剩6℃！　入冬最強冷空氣要來了

快訊／10級強風要來了　明「全台有雨」最冷時間曝

「用Excel當證據」認定柯文哲收賄！PTT傻眼

北一女畢業生勇揭「遭曾國城羞辱」　母心疼：後悔讓女兒上節目

嫌「台鐵暖氣太熱」乘客按緊急鈕　車長廣播高級酸

證據只有「某時某地 Excel 1500」　PTT喊瞎：金流在哪？

未有效糾正性騷被重罰100萬　麥當勞：虛心接受

八點檔女神脫了！　小蠻腰有彩蛋

強烈冷氣團周五殺到「中部以北探11度」　高山有望下雪

快訊／23:43東部海域規模4.3地震　北台灣深夜搖晃

今2024最後「天赦日」　一招全家旺整年

柯文哲對話曝！「1句話」檢方認為惡性重大

即／高雄明停水12hrs　影響22萬戶範圍曝

柯文哲在市長辦公室「踩飛輪收300萬現金」

更多熱門

相關新聞

柯文哲家裡就是金山！「最多3億現金」

柯文哲家裡就是金山！「最多3億現金」

北檢偵辦民眾黨主席柯文哲涉貪案，在約談相關證人被告後，懷疑柯文哲貼身秘書「橘子」許芷瑜是唯一可碰到柯文哲所收到賄款的人，更意外發現，原來柯文哲雖是醫師、地方首長，卻有個財團老闆才有的習慣，就是家中隨時放了6000萬到3億元不等的現金，直到今年初才叫橘子趕快搬走。

柯文哲遭求刑28年半　王婉諭嘆：做錯的是柯、不是支持柯的人

柯文哲遭求刑28年半　王婉諭嘆：做錯的是柯、不是支持柯的人

起訴書曝「柯文哲小圈圈」　網驚：北檢小說？

起訴書曝「柯文哲小圈圈」　網驚：北檢小說？

2小時後再度回應　威京：相信主席、同仁清白

2小時後再度回應　威京：相信主席、同仁清白

北院下午2時抽籤承審合議庭

北院下午2時抽籤承審合議庭

關鍵字：

柯文哲沈慶京收賄行賄四叉貓

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北檢四大罪起訴柯文哲　求刑28年6月

恐剩6℃！　入冬最強冷空氣要來了

資生堂千金曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵原因曝

快訊／10級強風要來了　明「全台有雨」最冷時間曝

即／新店捷運站驚傳砍人　女背部中刀送醫

國小妹看診「怪怪的」　醫一驗：結果出乎意料

「用Excel當證據」認定柯文哲收賄！PTT傻眼

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！態度最差6影星

遭台大生控訴「言語羞辱身材」

蹦闆曬「捐出50萬證明」證實統神：實現承諾了！

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡

北一女畢業生勇揭「遭曾國城羞辱」　母心疼：後悔讓女兒上節目

日航客機「全員脫困」　重要因素曝光

快訊／北檢起訴柯文哲　新聞稿全文曝光

嫌「台鐵暖氣太熱」乘客按緊急鈕　車長廣播高級酸

更多

最夯影音

更多

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

國道1號重大車禍「釀1亡3傷」　現場慘況曝...

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面