柯案偵結起訴！黃珊珊、陳佩琪真不知情？　議員齊稱：恐隨時轉被告

▲黃珊珊、陳佩琪。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

台北市前市長柯文哲涉京華城容積弊案、政治獻金案，北檢今（26日）偵結，求處28年6月重刑。對此，民進黨議員簡舒培說，「多行不義必自斃」，起訴書清楚載明了柯的所做所為，民眾黨不應再轉移焦點、模糊視聽。另外，柯的妻子陳佩琪、前副市長黃珊珊兩人未被起訴，不少皆直言，不認為這2人不知情，且黃上任副市長後京華城進度異常順利，相信隨著審理過程，相關證據會慢慢浮現，黃隨時有可能變被告。

簡舒培也酸，「黃珊珊不愧是律師，法律界線拿捏非常準」，沈慶京從2017年就開始遊說台北市政府爭取20%容獎，但都沒辦法實現；自從第二屆黃珊珊、彭振聲上任副市長後，沈慶京就如入無人之境，要什麼得什麼。她直言，不認為跟黃珊珊完全無關，相信北院審理訴訟時會有更多證據，黃隨時有可能變被告。

同黨議員許淑華說，黃珊珊的角色，蠻佩服她的，身為一個法律人，懂法、知法，甚至是不是有內線訊息提供給她？當時證人身份約談完陳佩琪或柯文哲交保，黃珊珊都第一個時間出現？黃珊珊沒有在這次起訴書內容大家也蠻訝異。

但京華城還有續集、有其他案在處理，是不是會涉及到黃珊珊的部分？可能也是接下來偵辦的重點，不論魚果市場或南門市場甚至北士科也是，黃珊珊都有一些角色，「大家還是會覺得蠻奇怪，為什麼黃珊珊可以全身而退」。

「黃珊珊恐知柯收賄卻繼續欺瞞世人。」顏若芳提到，在北檢所提的新聞稿附件中，指出柯文哲於2022年收受沈慶京1500萬後，曾傳訊息給黃珊珊表示「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」，這不就代表，黃珊珊恐知柯文哲收賄，但這幾個月對外都在說謊、裝傻嗎？

顏若芳說，黃珊珊如果騙民眾、騙小草，總騙不過民眾黨內部了吧？難道民眾黨對於柯文哲收賄、侵佔政治獻金、大割小草的血汗錢，也一樣是「明知而不敢言」嗎？值此之際，如果民眾黨依然死抓著「相信柯文哲」的大旗，用民粹踐踏法治，繼續自居為邪教而不知進取，恐怕只會被更多小草看破手腳。

而關於陳佩琪的部分，議員洪健益說，陳佩琪知不知情不是她說了算，光她存到ATM裡面現金的來源不明罪，當時是公務人員，職等也算高、必須要申報財產，加上老公是市長，市長的太太、父母親都一定要在申報範圍內，「這些資金來源不明罪，有沒有洗錢問題不知道，但是資金來源不明確實有」。

洪健益提到，今天案子是屬於京華城專案，跟有沒有洗錢部分，可能要另案處理，所以陳佩琪這次起訴書沒有她的名字，但不代表其他案沒有涉入，或者沒有嫌疑。