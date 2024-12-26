起訴書曝「柯文哲小圈圈」　曾點名1人：終會出事！網：北檢小說？

▲柯文哲遭求刑28年6月。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨主席柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占、背信4罪，共求刑28年6月；然而，北檢曝光的起訴書內容，卻也掀起不少議論。媒體人黃揚明就點出，當中記載了柯文哲對相關人的評價，還點名兩人「根本不算是我的人。」這讓大票網友不禁吐槽，「這是起訴書還是小說」、「北檢小說」。

黃揚明稍早在臉書發文，整理出起訴書中所載，柯文哲與案件相關人之間的關係，像是他要李文宗當「小型的劉泰英」；彭振聲、黃景茂對他來說是「自己人」；而對於前市府祕書長蘇麗瓊，他表示，「不是我們的人，終究會出事。」

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不僅如此，柯文哲還點名2人，分別是前副市長林欽榮和前都發局長林洲民，評價道「根本不算是我的人。」

▲柯文哲與彭振聲。（資料照／記者湯興漢、劉昌松攝）

對此，許多網友看傻了眼，洗版直呼「金流！金流！金流！」「小說嗎？起訴書可以寫這些完全無根據的東西喔」、「把柯文哲的簡訊拿來寫故事？」「台灣本格派第一推理小說家儼然出線了」、「這幾段話不就證明是政治辦案？」「這些形容或是貼標根本不是重點」、「太好笑的起訴書」、「檢察官在玩樂高積木，找這種素材來想拼成自己想要的樣子」、「我好像在看小說，不是起訴書」、「北檢小說，開始寫跟案情無關的私下交流」、「我以為是小說出版社了，原來是北檢」、「所以這些跟案情的關係是？」

拉回起訴書，裡面內容指出，柯文哲於113年5月6日傳訊指示李文宗，「以後黨營事業，要拜託你來當最高顧問，不管是小草咖啡棧，還是這個邱O生的生意。蔡O如那一邊，還有創新創業委員會。雖然我們沒有那麼多資產可以讓你管理，但你可以當一個小型版的劉泰英，拜託你了。」