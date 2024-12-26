獨／柯文哲家裡就是金山　「最多3億現金」陳佩琪生氣了

▲柯文哲8月被檢察官從家中帶走約談，沒想到家門後層堆放多達3億元現金。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

北檢偵辦民眾黨主席柯文哲涉貪案，在約談相關證人被告後，懷疑柯文哲貼身秘書「橘子」許芷瑜是唯一可碰到柯文哲所收到賄款的人，更意外發現，原來柯文哲雖是醫師、地方首長，卻有個財團老闆才有的習慣，就是家中隨時放了6000萬到3億元不等的現金，直到今年初才叫橘子趕快搬走。

檢察官發現，柯文哲在京華城及政治獻金案中的收錢習慣，不是面交現金，就是匯款，並沒有外傳的虛擬貨幣這種需要複雜轉兌的金融工具，包括一直貼身支持的勤業眾信會計師范有偉，還曾在自己住處地下室停車場，親手把裝了500萬元現金的手提袋交到柯文哲手上。

由於范有偉在交錢時，暗示是富邦金控蔡明興捐贈，稱要支持柯文哲選總統，蔡明興因此被柯文哲列入USB「工作簿.xlsx」帳冊內，檢調按圖索驥約談蔡明興到案釐清時，蔡明興還覺得莫名其妙，直指這筆500萬元是范有偉自己捐的，跟他無關。

檢調追查發現，無論是誰交付的款項，柯文哲都會轉交給「橘子」許芷瑜收走，而且如果有需要用錢，又不便動用競總、木可公關名下款項，就會交代「橘子」去處理，專案小組一度懷疑，「橘子」到底把大筆現金放在哪裡。

經過專案小組抽絲剝繭，終於發現原來「橘子」拿到錢，就會放回柯文哲家中，柯文哲的家裡平均會有6000萬元到3億元的現金，隨時可用，只要柯文哲開口，「橘子」就回去幫忙拿，柯文哲妻子陳佩琪還曾對家中放那麼多現金感到不滿，與柯文哲發生爭執。

只不過，在柯文哲競選總統落敗，有關京華城、北士科等弊案遭揭發後，柯文哲最晚在2月間，已經叫「橘子」回家把錢都搬走，鉅款下落只有等待逃亡日本通緝中的「橘子」回國才能揭曉。