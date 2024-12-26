柯文哲遭求刑28年半　王婉諭嘆：做錯的是柯、不是支持柯的人

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占、背信4罪，今（26日）遭北檢正式起訴並求刑28年6月。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，許多人對「新政治」充滿期望，但時代力量曾讓大家失望，而今天柯文哲的所作所為，則更深深打擊過去支持他的許多人。但希望大家不要因此對民主失去信心，做錯事的是柯文哲，不是曾經相信、支持柯文哲的人們。

北檢正式以違背職務收賄、公益侵占、侵佔政治獻金、挪用基金會款項等罪嫌起訴柯文哲，合計求處28年6個月重刑。其中，柯文哲收受沈慶京賄絡1710萬，指示相關人員違法提高京華城容積率，圖利京華城公司、鼎越公司高達121億，同時柯文哲也涉侵占政治獻金6834萬、挪用基金會款項827萬，對於相關案情，王婉諭坦言，令人怵目驚心。

王婉諭指出，主打「清廉、透明」的柯文哲，在短短十年之間墮落至此，令人不勝唏噓，更讓過去支持他的人感到失望、痛心。錢跟權，是政治人物的魔戒。一旦渴望更大的權力，又無法堅守原則，就會為了錢跨過紅線，因此徹底失去人民的信任和託付。

王婉諭表示，過去，政治為金權服務的現象讓許多人對政治失望。也讓許多人對「新政治」充滿期望。期待金權政治的結構能有所撼動，更期待能改變既有的政治環境。但時代力量曾讓大家失望，而今天柯文哲的所作所為，則更深深打擊過去支持他的許多人。

王婉諭指出，信任與希望的崩塌，往往就在這一念之間。但希望大家，不要因此對政治、對民主失去信心。做錯事的是柯文哲，不是曾經相信、支持柯文哲的人們。

王婉諭直言，不要因為對柯文哲失望，就對更好的政治期許感到絕望，或對公共事務轉趨冷漠。因為拒絕參與政治的後果，就是被糟糕的人統治，被金權政治剝奪你我的未來。自己仍相信，台灣需要國家立場明確、反共的在野黨，更需要清廉、價值清晰的第三勢力。

王婉諭呼籲民眾黨，尊重司法、停止塑造政治迫害的形象，深切反省、引以為戒。時代力量也會戰戰兢兢的自我省思，不再重蹈覆徹，「我更會拼盡全力，帶領時代力量，與有相同理念的小黨夥伴們一起攜手前進，接住被遺落、遺忘、失去盼望的人們和聲音，給台灣人民一個更好的選擇。」