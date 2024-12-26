「害死柯文哲的就是黃珊珊」　凌濤轟檢方雙標：不採證簡訊還縱放黃

▲柯文哲與黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

柯文哲案今(26日)偵查終結，柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占3罪，遭北檢共求刑28年6月，檢方則指出，黃珊珊等前開人等均係以證人身分到庭作證，協助本署檢察官釐清案情，尚無犯罪嫌疑。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，依據檢方載明，柯主席傳訊給黃珊珊，證明黃可能是窗口，若檢方1500萬可以無金流便採證，相同標準為何不採證黃珊珊簡訊，如此雙標，實在讓人無法不懷疑。他批評，小草們沒看見嗎？害死柯主席及民眾黨的就是黃珊珊。

凌濤表示，檢廉今日對於京華城及政治獻金案，偵結起訴，然以公布資料來看，檢方根本沒找到關鍵1500萬金流，只是用訊息比對，就採認收賄，根本是貽笑大方，證據薄弱，退一萬步說，檢調單位的標準啟人疑竇，甚至雙重標準。

凌濤表示，依據《臺北地檢署檢察官偵辦被告柯等，涉犯貪污治罪條例等相關案件QA》載明，柯主席傳訊給黃珊珊稱「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」。

凌濤認為，這證明兩件事情，第一、黃珊珊有可能是柯文哲與沈慶京的窗口。第二、不要「再」找他，而且提到「已給過」，是不是之前已找過多次？有無牽涉金額？

凌濤說，若檢方所謂的1500萬可以無金流便採證，相同標準為何不採證黃珊珊「曾」找過沈慶京的簡訊，司法的天平如此雙標，實在讓人無法不懷疑過程疑雲。

凌濤再說，自己甚至還收到匿名者爆料，檢廉手上也有他這份文件，檢廉沒查到金流，還不積極查辦黃珊珊，甚至縱放，自己就問，為什麼柯文哲傳訊息跟黃珊珊說不要再跟小沈拿，「卻不採認黃珊珊可能共謀？直接稱尚查無犯罪嫌疑」

凌濤批評，如果柯文哲傳訊給黃珊珊，是否代表關鍵金流的經手人有可能是黃珊珊？刻意跳過黃珊珊，北檢又提不出金流，是何等荒腔走板？

凌濤直言，柯主席從政已久，過去有蔡壁如輔佐，身為血滴子或防火牆，至少善盡提醒柯主席法律界線，沒有爆出弊端，為何當蔡壁如離開，黃珊珊來擔任副市長，卻讓柯文哲置身弊案、身陷囹圄？

凌濤說，黃珊珊副市長當完，再接任競選總幹事，結果柯京華城案到政治獻金，通通遭到重判，多麼失責、失能？才會導致現在民眾黨分崩離析？小草你們沒看見嗎？害死柯主席及民眾黨的就是黃珊珊，還不要求她立即請辭立委謝罪？

最後，凌濤強調，又戀棧、對在野力量又搞破壞，真的有臉？黃珊珊成為歷史罪人，殆無疑義。

▼檢方曝光柯文哲與黃珊珊訊息。（圖／台北地檢署提供，點圖放大）