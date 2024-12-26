　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「害死柯文哲的就是黃珊珊」　凌濤轟檢方雙標：不採證簡訊還縱放黃

▲▼台北市議會,柯文哲與台北市副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲與黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

柯文哲案今(26日)偵查終結，柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占3罪，遭北檢共求刑28年6月，檢方則指出，黃珊珊等前開人等均係以證人身分到庭作證，協助本署檢察官釐清案情，尚無犯罪嫌疑。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，依據檢方載明，柯主席傳訊給黃珊珊，證明黃可能是窗口，若檢方1500萬可以無金流便採證，相同標準為何不採證黃珊珊簡訊，如此雙標，實在讓人無法不懷疑。他批評，小草們沒看見嗎？害死柯主席及民眾黨的就是黃珊珊。

凌濤表示，檢廉今日對於京華城及政治獻金案，偵結起訴，然以公布資料來看，檢方根本沒找到關鍵1500萬金流，只是用訊息比對，就採認收賄，根本是貽笑大方，證據薄弱，退一萬步說，檢調單位的標準啟人疑竇，甚至雙重標準。

凌濤表示，依據《臺北地檢署檢察官偵辦被告柯等，涉犯貪污治罪條例等相關案件QA》載明，柯主席傳訊給黃珊珊稱「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」。

凌濤認為，這證明兩件事情，第一、黃珊珊有可能是柯文哲與沈慶京的窗口。第二、不要「再」找他，而且提到「已給過」，是不是之前已找過多次？有無牽涉金額？

凌濤說，若檢方所謂的1500萬可以無金流便採證，相同標準為何不採證黃珊珊「曾」找過沈慶京的簡訊，司法的天平如此雙標，實在讓人無法不懷疑過程疑雲。

凌濤再說，自己甚至還收到匿名者爆料，檢廉手上也有他這份文件，檢廉沒查到金流，還不積極查辦黃珊珊，甚至縱放，自己就問，為什麼柯文哲傳訊息跟黃珊珊說不要再跟小沈拿，「卻不採認黃珊珊可能共謀？直接稱尚查無犯罪嫌疑」

凌濤批評，如果柯文哲傳訊給黃珊珊，是否代表關鍵金流的經手人有可能是黃珊珊？刻意跳過黃珊珊，北檢又提不出金流，是何等荒腔走板？

凌濤直言，柯主席從政已久，過去有蔡壁如輔佐，身為血滴子或防火牆，至少善盡提醒柯主席法律界線，沒有爆出弊端，為何當蔡壁如離開，黃珊珊來擔任副市長，卻讓柯文哲置身弊案、身陷囹圄？

凌濤說，黃珊珊副市長當完，再接任競選總幹事，結果柯京華城案到政治獻金，通通遭到重判，多麼失責、失能？才會導致現在民眾黨分崩離析？小草你們沒看見嗎？害死柯主席及民眾黨的就是黃珊珊，還不要求她立即請辭立委謝罪？

最後，凌濤強調，又戀棧、對在野力量又搞破壞，真的有臉？黃珊珊成為歷史罪人，殆無疑義。

▼檢方曝光柯文哲與黃珊珊訊息。（圖／台北地檢署提供，點圖放大）

▲▼檢方曝光柯文哲與黃珊珊訊息。（圖／台北地檢署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
柯文哲「柯P金句」打臉了　12語錄超諷刺
獨／柯文哲家裡就是金山　「最多3億現金」陳佩琪生氣了
應曉薇劇本曝！　爽收「5250萬養家還貸款、送女兒留學」
看完起訴書「憤怒又感慨」　黃國昌：EXCEL是柯文哲製作證據
柯文哲收賄1710萬「一句話露餡」　私會沈慶京17次
柯文哲、葛樹人對話曝光！「關鍵1句話」檢方認為惡性重大
快訊／應曉薇遭求處13年重刑！　男友發聲了
柯文哲「這一案」曾被炎上！大票人轟：驚世夫妻　北檢卻查無不法
女童麻醉照X光　成大醫院放射師偷拍下體還亂摸　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立院明三讀老人福利法　卓榮泰「政院難以同意」：衛福部要據理力爭

立法院通過三法有修法缺失　卓榮泰研擬提覆議「力挽狂瀾」

柯文哲遭求刑28年半　王婉諭嘆：做錯的是柯、不是支持柯的人

分析／小草倒向何方？　綠營不奢求：剩下都是對民進黨的恨凝聚

看完北檢起訴書憤怒又感慨　黃國昌：EXCEL是柯文哲製作證據在哪？

分析／柯文哲遭起訴小草已麻木　藍營盤整形象、論述得打掉重練

盤點柯文哲案4重點！　顏若芳：民眾黨快讓柯退下神壇、道歉認錯

柯文哲遭求刑28年半　李彥秀：證明對價關係要有更強論述

柯案偵結起訴！黃珊珊、陳佩琪真不知情？　議員齊稱：恐隨時轉被告

「害死柯文哲的就是黃珊珊」　凌濤轟檢方雙標：不採證簡訊還縱放黃

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

國道1號重大車禍「釀1亡3傷」　現場慘況曝...

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

4警犬卸下「警用胸背帶」退休了　新家700坪草皮上盡情奔跑

超商取件號碼不對領不到　男子怒喊提告！正義哥看不下去嗆：別浪費社會資源

邊伯賢苦練中文 嗨唱〈我姓石〉XD

李光洙跟李棟旭合拍新戲　劉在錫：他把你安插進去的嗎？

立院明三讀老人福利法　卓榮泰「政院難以同意」：衛福部要據理力爭

立法院通過三法有修法缺失　卓榮泰研擬提覆議「力挽狂瀾」

柯文哲遭求刑28年半　王婉諭嘆：做錯的是柯、不是支持柯的人

分析／小草倒向何方？　綠營不奢求：剩下都是對民進黨的恨凝聚

看完北檢起訴書憤怒又感慨　黃國昌：EXCEL是柯文哲製作證據在哪？

分析／柯文哲遭起訴小草已麻木　藍營盤整形象、論述得打掉重練

盤點柯文哲案4重點！　顏若芳：民眾黨快讓柯退下神壇、道歉認錯

柯文哲遭求刑28年半　李彥秀：證明對價關係要有更強論述

柯案偵結起訴！黃珊珊、陳佩琪真不知情？　議員齊稱：恐隨時轉被告

「害死柯文哲的就是黃珊珊」　凌濤轟檢方雙標：不採證簡訊還縱放黃

立院明三讀老人福利法　卓榮泰「政院難以同意」：衛福部要據理力爭

老闆辭職當房東　仁武在地20年文具行熄燈

聖誕圓夢計畫齊步走！門諾基金會13處服務據點　歲末狂歡迎聖誕

竹山紫南宮蛇年最新錢母亮相　雙金蛇聚寶盆造型貴氣逼人

中居正廣「9000萬封口性醜聞」業界早傳開！　知名女主播拒合作

更多時間享好康！幸福花蓮振興券　延續至明年2／28

蔡壁如上節目後　柯文哲傳訊「臣議其君，死罪」！網：得罪雍正了

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照 5年女友馬甲包不住超兇身材

切入智慧物流、獲天然氣管標案　建新國際明年業績估雙位數成長

立法院通過三法有修法缺失　卓榮泰研擬提覆議「力挽狂瀾」

政治熱門新聞

快訊／北檢起訴柯文哲　新聞稿全文曝光

柯文哲大事記！選完總統「面對5大案」

即／柯文哲168頁起訴書全文來了

黃國昌痛批北檢底牌「虛弱到不知怎吐槽」

柯文哲遭北檢求刑28年半　國民黨說話了

民進黨51戰隊「只投42票」　他抓包：一度9人不在

柯文哲起訴　蔡壁如請辭台中市府顧問獲准

柯文哲收1500萬？吳怡萱嗆「笑死人」

江和樹控彰化議長介入民眾黨選舉

許智傑找吳乃仁吃飯　他公布直擊照

快訊／民眾黨14：00開國際記者會

未用安全帶！北市工人墜亡　勞動局下令停工

曝柯文哲「違背職務收賄部分共1710萬」　黃揚明點檢方新聞稿4重點　

10年一覺南柯夢？柯文哲政治獻金捲起千堆雪　爭議說從頭

更多熱門

相關新聞

柯文哲期許李文宗：當一個「小型版劉泰英」

柯文哲期許李文宗：當一個「小型版劉泰英」

民眾黨主席柯文哲在羈押113天後，今(26日)北檢宣布偵結京華城容積率、民眾黨政治獻金兩大案，並以4大罪名起訴柯文哲，求刑28年6月，其他10名被告也一併遭起訴。北檢指出，柯文哲競辦財務長、有柯的「大帳房」之稱的李文宗，曾受柯指示，要求去拜訪前中鋼董事長林文淵學習，還要李文宗當民眾黨內「小型版的劉泰英」，負責政治上的資金調度與執行。

柯案偵結起訴！黃珊珊、陳佩琪真不知情？　議員齊稱：恐隨時轉被告

柯案偵結起訴！黃珊珊、陳佩琪真不知情？　議員齊稱：恐隨時轉被告

「用Excel當證據」認定柯文哲收賄！PTT傻眼

「用Excel當證據」認定柯文哲收賄！PTT傻眼

柯文哲是木可實際負責人！李文娟掛名條件曝：禁得起特偵組盤問

柯文哲是木可實際負責人！李文娟掛名條件曝：禁得起特偵組盤問

資產管理人保證「國外戶頭國稅局查不到」

資產管理人保證「國外戶頭國稅局查不到」

關鍵字：

柯文哲凌濤收賄民眾黨北檢黃珊珊沈慶京

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北檢四大罪起訴柯文哲　求刑28年6月

恐剩6℃！　入冬最強冷空氣要來了

快訊／10級強風要來了　明「全台有雨」最冷時間曝

國小妹看診「怪怪的」　醫一驗：結果出乎意料

資生堂千金曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵原因曝

遭台大生控訴「言語羞辱身材」

即／新店捷運站驚傳砍人　女背部中刀送醫

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！態度最差6影星

日航客機「全員脫困」　重要因素曝光

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡

蹦闆曬「捐出50萬證明」證實統神：實現承諾了！

北一女畢業生勇揭「遭曾國城羞辱」　母心疼：後悔讓女兒上節目

快訊／北檢起訴柯文哲　新聞稿全文曝光

嫌「台鐵暖氣太熱」乘客按緊急鈕　車長廣播高級酸

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」

更多

最夯影音

更多

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

國道1號重大車禍「釀1亡3傷」　現場慘況曝...

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面