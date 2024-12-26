資產管理人保證「國外戶頭國稅局查不到」！施景中：看新聞想到

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

曾投票給柯文哲、後來失望至極的台大婦產科醫師施景中25日突然發文，前陣子有資產管理公司拜訪他，稱要幫醫師管理資產、節稅，結果對方就介紹他到境外開戶：「跟我保證，你在國外的戶頭，國稅局絕對查不到」，他則是看到新聞才想起這件事。雖然文中隻字未提，但不少人馬上聯想到柯文哲。

施景中25日晚上在臉書表示，在醫學會設的資產管理公司以「幫醫生管理資產和節稅」的名義，約了一天到醫院拜訪他。對方說要幫忙節稅，結果先是介紹他到境外開戶，並拿出列有三個國家的講義，開始分析給他聽，「1. 香港：門檻最低，沒有最低開戶金額。」「2.新加坡：門檻較高，最少需存入6萬美金。」「3.美國：會被美國課稅，因此不考慮。」

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對方同時保證，國稅局絕對查不到在國外的戶頭，如果小孩在國外唸書，可以從國外的戶頭直接撥錢過去，甚至這些國外帳戶在本國也有銀行（如匯豐等跨國銀行），可以用提款卡在本地直接提領現金。

施景中指出，他還聽說有的資產管理顧問公司會帶客戶一起到國外開戶。他就好奇詢問：「你們總不可能免費幫客戶處理這一些國外開戶的事情。」對方也坦率回覆：「是的，匯到國外的錢，公司要抽5%。」最後施景中則表示，他是看到新聞，才想起跟資產管理人的會談內容。

值得注意的是，施景中並沒有提及看到什麼新聞，但就有網友秒懂：「昨天的新聞和政論節目都一直在談某位黨主席到新加坡和某金主見面開戶的事，理由是轉帳給小孩方便。這個貼文讓我想到這件事。」施景中則回覆：「我也是想到這件事，所以才寫出來。」