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大帳房李文宗統籌資金！　柯文哲期許：當一個「小型版劉泰英」

▲▼柯文哲大帳房李文宗。（圖／記者劉昌松攝）

▲李文宗曾受柯文哲指示，要他當民眾黨內「小型版的劉泰英」。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

民眾黨主席柯文哲在羈押113天後，今(26日)北檢宣布偵結京華城容積率、民眾黨政治獻金兩大案，並以4大罪名起訴柯文哲，求刑28年6月，其他10名被告也一併遭起訴。北檢指出，柯文哲競辦財務長、有柯的「大帳房」之稱的李文宗，曾受柯指示，要求去拜訪前中鋼董事長林文淵學習，還要李文宗當民眾黨內「小型版的劉泰英」，負責政治上的資金調度與執行。

起訴書指出，李文宗是柯文哲的高中同學，自107年5月1日起，受柯文哲任命擔任北市府顧問，再於108年1月23日至112年1月16日止擔任台北捷運公司董事長，具有公務員身分。自李文宗入北市府任職以來，即受柯文哲指示、調度所有政治上之財務運作事宜，109年又受柯文哲指定，擔任民眾黨109年不分區立法委員提名審核委員會委員，亦參與民眾黨黨務運作。

北檢調查，李文宗負責柯文哲及其掌握組織之資金管理與收支核決等事務，自111年11月7日起擔任眾望基金會董事長，受柯文哲指示掌理木可公司，聽令於柯文哲統籌調度、管理政治獻金、競選辦公室、眾望基金會、新故鄉協會之資金與財務，並於112年5月20日起擔任113年總統、副總統選舉擬參選人柯文哲競選辦公室財務長。

柯文哲於112年1月31日透過通訊軟體LINE傳訊指示李文宗，要求「你去拜訪林文淵，他是阿扁的劉泰英，你要和他建立關係，作為你的顧問。我們需要這種有經驗的人。」李文宗則回訊「是，我會努力去經營關係，向林董多學習。」柯文哲又於113年5月6日傳訊指示李，「以後黨營事業，要拜託你來當最高顧問，不管是小草咖啡棧，還是這個邱O生的生意。蔡O如那一邊，還有創新創業委員會。雖然我們沒有那麼多資產可以讓你管理，但你可以當一個小型版的劉泰英，拜託你了。」經柯文哲指示，並期許李文宗成為「劉泰英」，為柯負責政治上資金調度與執行。

▲▼劉泰英前往台北賓館故前總統李登輝追思會場致哀 。（圖／記者李毓康攝）

▲曾有「國民黨大掌櫃」之稱的劉泰英。（圖／記者李毓康攝）

劉泰英為台灣財經界知名人物，有「財經國師」、「國民黨大掌櫃」之稱，2008年因涉犯背信罪、銀行法等，遭判刑5年6月，並於2011年獲得假釋。

北檢審酌，李文宗任職於北捷董事長時，與柯文哲共同違背職務，以政治獻金之名收受沈慶京不法賄賂、，又以木可公司名義侵占數千萬政治獻金，復積極指示李文娟銷毀木可公司損益表，犯後態度不佳，依收受賄賂、公益侵占、背信等罪求刑17年4月、褫奪公權5年、併科罰金1000萬元。

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