柯文哲才是木可實際負責人！李文娟掛名條件曝：禁得起特偵組盤問

▲柯文哲政治獻金案，木可公關負責人李文娟。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、劉昌松、戴若涵／台北報導

台北地檢署26日宣布偵結京華城容積等案，民眾黨主席柯文哲深陷3案、4大罪起訴！根據檢方調查，政治獻金案木可公關行銷公司負責人李文娟為關鍵角色之一，而柯文哲本來屬意人選為妻子陳佩琪的姊夫，但最終沒下文，最後由大帳房李文宗的妹妹李文娟作為負責人，而擔任的先決條件為「禁得起特偵組盤問」。

根據檢方調查，柯文哲及其前競選辦公室財務長、大帳房李文宗2022年5月間共同商討競選財務問題，決議就柯文哲肖像權以專屬授權給柯文哲實質掌控的公司來營利，2人2022年6月30日開會決定，「木可是唯一可以授權柯文哲肖像的控股公司」。

檢方指出，針對木可公司負責人一職，柯文哲本來心中屬意人選為妻子陳佩琪的姊夫，但之後因不明原因沒有下文，他2022年9月3日找上李文宗，詢問是否可以由李文宗的胞妹李文娟擔任木可公司的負責人，並挑明「禁得起特偵組盤問是先決條件」，最後木可公司負責人一職，確定由李文娟擔任。

檢方查出，李文宗請李文娟2022年10月14日成立以「柯」為名的木可公司，公司地址與柯文哲競選總部同址，而公司實際人事及財務重要事項，全由柯文哲決定，包括指示李文宗負責綜理木可公司財務，並從木可公司領取月薪，指示李文娟定期報告木可公司帳戶款項，柯文哲對木可公司有實質的控制權，是木可公司的實際負責人。