「北檢用Excel當證據」認定柯文哲收賄！PTT傻眼：台灣領先全世界

▲北檢起訴柯文哲等11人說明記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積、政治獻金兩大案，檢方今26日宣布偵結，並對柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占3罪，共求刑28年6月，台北地檢署認定柯文哲收受1500萬元賄賂，因為Excel寫「2022/11/1、小沈、1500、（經理人）沈慶京」。不少網友直呼扯，「Excel新型冷錢包」。

北檢指出，會認定柯文哲收受1500萬元賄賂，是因為柯文哲111年10月18日舉行京華廣場動土典禮，柯文哲是其唯一邀請的政治人物，沈慶京還交代秘書自名下帳戶提領1600萬元現金，在柯出席動土典禮後，於111年10月19日至同年11月1日間之某時地，親自交付現金1500萬元賄款。

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北檢指出，柯文哲所使用的A1-37行動硬碟內存Excel檔案「工作簿」記載，「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」，儲存在其所有之行動硬碟中，記錄沈交付賄款之事實。

有網友在PTT發文，「金流就是沈從銀行領了1600萬現金，其中1500交給柯文哲，柯文哲把它存入Excel 方便日後提領，交付是在領錢後、存入前的某時某地，一切都很明朗了！一刀斃命！」

底下網友狂吐槽，「北檢：沒錯，Excel就是證據」、「柯文哲太可惡了，竟然把錢藏在EXCEL」、「EXCEL冷錢包，要多少自己key」、「原來excel能當錢包阿」、「這樣有利息嗎」、「北檢是不是不知道excel是啥」、「連詐騙集團都不敢這樣唬老人家吧」、「原來Excel可以當ATM用」、「台灣真的領先全世界，採用EXCEL存款及匯款功能」、「發家致富就靠excel了」、「原來是存到excel囉！要是存到word不就沒事了」、「起訴書上寫收賄1500萬是某時地，還沒有其他證據，這他媽是在通靈？誰這樣辦案的啦」。