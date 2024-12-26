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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／柯文哲「4大罪」被檢求刑28年6月　民眾黨召開國際記者會

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積、政治獻金兩大案，檢方今（26）日宣布偵結，並對柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占、背信罪等4罪，共求刑28年6月。民眾黨中央緊急應變小組下午2時召開國際記者會，譴責民進黨政府利用國家機器進行政治追殺，企圖抄家滅黨、剷除政敵，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

針對北檢26日對柯文哲起訴內容，民眾黨中央緊急應變小組稍早宣布，將於下午2時在台大醫院國際會議中心召開「政治追殺 司法不公 民主倒退」國際記者會，強力譴責民進黨政府利用國家機器進行政治追殺，企圖抄家滅黨、剷除政敵。而出席人員為中央緊急應變小組成員，包括3位召集人黃國昌、林富男、李偉華，以及秘書長周榆修等人。

北檢10日上午召開起訴記者會，表示柯文哲有違市長就宣誓條例所揭示應恪守國家法令、不收受賄賂等誓詞，圖予財團百億不法利益並收受千萬賄賂，侵占數千萬政治獻金，犯後於辦公處所遭查獲撕碎便條紙，上載指示共犯出境及木可內帳有無檢查等文字，足徵其諉言矯飾，犯後態度不佳。

北檢也說明柯文哲共涉犯「4大罪」，共求處有期徒刑28年6個月，包括對違背職務行為收受賄賂罪嫌，量處有期徒刑15年，併科罰金5000萬元，褫奪公權10年；公益侵占周00文等人所捐贈與民眾黨政治獻金罪嫌，量處有期徒刑5年；以木可公司公益侵占政治獻金罪嫌，量處有期徒刑6年；對眾望基金會背信罪嫌，量處有期徒刑2年6月。

▼民眾黨中央緊急應變小組，其中以黃國昌、林富男、李偉華為3位召集人。（資料圖／記者湯興漢攝）

▲▼民眾黨中央委員會11/18召開，會後由李國璋、陳昭姿、李偉華、黃國昌、林富男、周瑜修、吳春城等共同召開會後記者會。（圖／記者湯興漢攝）

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