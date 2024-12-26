獨／目標政二代、富二代　柯文哲「傅冬菊計畫」曝光

▲柯文哲密謀「傅冬菊計畫」，攏絡政二代、富二代重返政壇。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

民眾黨主席柯文哲2024年總統大選經歷藍白合破局，獨立參選落敗後，顯然對從政仍充滿企圖，不但選前就積極擘畫架構從政所需金錢系統，甚至要仿效國共內戰時的策反技倆，執行「傅冬菊計畫」，要民眾黨秘書長周榆修去攏絡政二代、富二代，尋求政治翻身的機會。

傅冬菊是中國共產黨的秘密黨員，父親傅作義是國民黨軍華北區最高指揮官，傅冬菊奉派回家中，利用父親的信賴與疼惜，一方面勸父親不要出兵，一方面竊取國民黨軍的機密情報，讓父親作戰失敗，是一段親生骨肉潛伏父母身邊當間諜的血淚歷史。

北檢起訴書指出，柯文哲曾說過：「現在的政商關係非常高雅，都是用刀叉在吃人肉」，但為了培養自己的政治實力，在競選連任台北市長時，聽了朋友會計師范有偉的建議，改善反商形象，延攬多名財團二代、三代進入市長室「實習」，並與營建業設法保持良好關係。

柯文哲除了違反自己修訂的北市府廉政透明公約，多次私下與威京集團主席沈慶京來往，在2022年10月31日前，就開始積極擘畫「總統競選辦公室」，並開始架構木可公關、眾望基金會、新故鄉協會等單位，交由親信的高中同學李文宗與妹妹李文娟管理，建構金錢支配系統。

有了錢之後，柯文哲還顧慮到人才問題，由於檯面上兩大黨都不太可能借調人才，柯文哲大膽推出了「傅冬菊(也稱傅冬梅)計畫」，並傳訊息給周榆修表示：「竹東鎮長的女兒是誰？有誰可以去接觸，我們當然要執行傅冬菊計畫，政二代、富二代，是我們的目標。」

柯文哲似乎想藉由拉攏政商接班人，策動他們的父母轉而支持自己，甚至點名「啟動傅冬梅計畫，列出我們要接觸的政二代名單，再逐一處理，張嘉郡已見過，下一個找他弟弟，在台中市政府工作，透過誰去找」，柯文哲積極謀取政治、經濟資源的企圖十分明顯。