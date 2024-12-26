審理柯文哲分案規則曝！參與抽籤法官人數　「1億元」是關鍵

▲柯文哲在京華城容積率案與政治獻金案，被台北地檢署起訴涉犯收賄等4罪嫌，檢方並具體求刑28年6月。（合成圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地檢署今（26日）偵結京華城容積率案、台灣民眾黨政治獻金案，起訴台北市前市長、現任民眾黨主席柯文哲涉犯收賄、圖利等4大罪嫌，檢方並對柯具體求刑28年6月，全案法律攻防戰場將移轉到台北地院，北院訂於今下午2點公開抽籤分案，但要先搞定不法所得逾1億元的標準，如何計算。

北檢起訴認定柯文哲在京華城改建容積獎勵案涉收賄1710萬元，在政治獻金案涉侵占6834萬6790元，另挪用眾望基金會827萬元涉嫌背信，合計不法所得9371萬餘元，同案被告、台北市議員應曉薇護航京華城案、涉收賄共5250萬元。

柯文哲、應曉薇與同案被告威京集團主席沈慶京、台北市府前副市長彭振聲，以及柯的「大帳房」李文宗，均被羈押禁見至今，也都將屆滿檢方偵辦所能使用的羈押期限，5人今上午分乘2輛囚車押解到北檢，待北檢上午10點開完偵結記者會，上午11點多連人帶卷移審北院。

北院依照處理重大矚目案件慣例，訂於今下午2點公開人工抽籤分案。據悉，因本案起訴罪嫌包括貪污與洗錢，依北院分案規則，由刑事庭4個重大金融犯罪專庭共8位法官比籤運，籤桶裡每人1支籤，重金庭長吳承學負責抽出承審法官，吳和另3位庭長與審判長不加入分案。

北院重金庭審理案號包括「金訴」與「金重訴」，各有分案迴圈，差別在於「金訴」案不法所得低於1億元，若超過1億元就分「金重訴」案，北院抽籤分案前，要先討論搞定不法所得是以全案計算，還是被告個別計算，因無明文規定和前例。

若最後決定個別計算、編成「金訴」案，據悉，重金庭8位法官今天都有機會中籤；反之，「金重訴」案則剩6位法官分案，因昨天與前天，已各有1位法官分到「金重訴」案，篤定不會承審柯文哲案。

而中籤的法官所屬合議庭，將隨即展開初步看卷、通知在押被告的律師閱卷等步驟，預估今晚召開接押庭調查5名在押被告是否繼續羈押，是分批1次問完，還是先訊問押期僅剩3天的應曉薇與沈慶京，讓柯文哲等3人先還押，都留待合議庭決定。

不過對關注本案的民眾而言，只要分案流程公平，分給哪位法官承審並非重點，柯會不會續押、日後法庭攻防能否釐清事實、柯會被重判或無罪，才是各界關注焦點。