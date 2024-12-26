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行動硬碟內容曝！柯文哲寫「朕是雍正帝」：但絕不讓你成為年羹堯

記者黃哲民、劉昌松、戴若涵／台北報導

台北地檢署26日宣布偵結京華城容積等案，民眾黨主席柯文哲深陷3案，圖利、背信、公益侵占、收賄等4罪起訴。北檢在柯文哲的行動硬碟中的「工作簿」檔案內發現，該帳簿寫到「2022/11/1、1500、沈慶京」等關鍵字，認定柯文哲收賄1500萬元，而該硬碟內還有其他包括「朕」、「上諭」等眾多檔案。

▲▼柯文哲 陳佩琪 被帶離住家。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲26日被依照4大罪名起訴。（資料圖／記者屠惠剛攝）

北檢宣布偵結前，外界盛傳檢方在柯文哲的行動硬碟內發現「小沈1500」等關鍵字，疑是期約收受賄賂的人物、金額。檢方26日公布起訴書，內容指出，針對檢方查獲的行動硬碟，柯文哲妻子陳佩琪證實，該硬碟確實是柯文哲所使用的。

檢方在行動硬碟內的2024財務的資料夾內，找到一個「工作簿」EXCEL檔案，內容載有「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」，經查證後得知，這是金錢的交付，認定該工作簿是柯文哲親自製作的帳簿，柯文哲收受1500萬元賄賂。

另外，該行動硬碟除工作內容外，還有不少柯文哲的私人照片，包括柯文哲小學照、各時期大頭照、與陳佩琪的婚宴照等，「家訓」資料夾內有29個檔案，檔名「朕.doc」的檔案打開後，可看到「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」等內容，檢方再開啟「上諭.doc」檔案發現，則見「1.朕不是明朝萬曆皇帝」、「2.廷議制度」等，內容包羅萬象，在在說明該行動硬碟確實屬柯文哲所有。

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