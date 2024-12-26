快訊／柯文哲臉書發文　民眾黨主張「審理全程公開」、沒證據就放人

▲柯文哲臉書發文。（圖／翻攝自Facebook柯文哲）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積、政治獻金兩大案，檢方今（26）日宣布偵結，並對柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占、背信罪等4罪，共求刑28年6月。民眾黨透過柯文哲FB發文表示，曾以為羈押長達4個月配合檢調辦案，在檢調鋪天蓋地輪番審訊下，應能提出具體基礎事證，結果只看到各種編派故事、羅織罪名，因此要求「沒有證據就放人」。

針對北檢26日對柯文哲起訴內容，民眾黨中央緊急應變小組宣布，將於下午2時在台大醫院國際會議中心召開「政治追殺 司法不公 民主倒退」國際記者會，強力譴責民進黨政府利用國家機器進行政治追殺，企圖抄家滅黨、剷除政敵。而出席人員為中央緊急應變小組成員，包括3位召集人黃國昌、林富男、李偉華，以及秘書長周榆修等人。

而民眾黨也於下午1時43分透過柯文哲臉書發文，「政治追殺、司法不公、濫權起訴、毛骨悚然。」北檢終於偵結起訴，柯文哲遭求處28年6個月重刑，曾以為柯文哲遭羈押長達4個月，配合檢調辦案，在檢調上窮碧落下黃泉、鋪天蓋地輪番審訊下，北檢應該能提出具有基礎事實的證據，供全台大眾檢視，以證明他們沒有政治迫害、沒有押人取供。

柯文哲臉書提及，然而在今天北檢的起訴書裡，我們只看到「收賄沒證據、沒金流，只有各種編派故事、羅織罪名、證據拼湊如補丁、破綻百出」，北檢說210萬的合法政治獻金，就是給柯文哲的賄款；北檢說柯文哲出席公開動土典禮，證明他有意圖利京華城；北檢說，沈慶京前前後後領了1600萬，就是給了柯文哲1500，但除了數字相近，錢由誰給？怎麼給？在哪裡給？全都沒有交代，北檢的起訴書只能寫得出「某時地」。

「某、 時、 地？」柯文哲臉書指出，這就是辦案四個月的偵查結果？我們完全無法接受如此粗糙的司法品質，民主台灣的人民，更絕對無法容忍押人取供，「民眾黨要求揭開司法黑幕，沒有證據就放人！」

柯文哲臉書稱，今天下午北院將公開抽籤決定承審法官，茲事體大，我們主張審理過程應全程公開，同時民眾黨也將召開國際記者會、不能放任司法迫害人權。

最後，柯文哲臉書強調，司法公正不是柯文哲一個人的事，也不是民眾黨的事，是攸關全體台灣人的大事，「我們懇請各位對台灣司法還存有一縷希望、不願司法沉淪敗壞的朋友，共同關注這場記者會，把台灣司法現況分享到全世界。#FreeKP」。