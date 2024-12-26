導航出包！2大學生出遊受困山區　草屯警「這1招」尋獲助脫困

▲2名大學生因導航出包於草屯鎮山區受困，草屯警方以電線桿編號協助脫困。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

2名20歲大學生日前相約前往草屯鎮山茶瀑布露營區露營，卻被導航軟體引入深山、迷路受困，因此報警求助；草屯警分局警員接獲報案後立即展開搜尋，憑藉報案有限資訊，於接近產業道路盡頭處尋獲兩人，並引導他們下山，結束一場驚魂之旅。

據悉，受困民眾分別是林姓男子與楊姓女子，皆是中部某大學學生，活動當天一早出發後各自騎車前往，聽取導航軟體前往山茶巷時，卻誤入鄰近的產業道路，持續前進卻始終抵達不了目的地，道路也愈見狹窄，驚覺迷路後又不知如何下山，更發現機車油料已近見底，加上氣溫持續下降，兩人手足無措之際，決定報警求助。

草屯分局指出，雙冬派出所長洪逢彬與警員周威廷接獲報案後，依照報案人提供現場電桿編號及描述，一路找尋約30分鐘後，終於在山區頂端區域找到兩人，所幸均無受傷，在警車引導下一路跟隨下山、回到草屯鎮中正路與山茶巷口，兩人頻頻稱謝，感謝警方對地方的熟悉，讓他們得以脫困。

洪逢彬也特別告知兩人，到陌生鄉鎮不熟路況時，可先至當地派出所詢問正確位置，勿全信導航軟體，避免發生迷途情形；分局長劉千祥表示，洪逢彬與周威廷在接獲民眾求助後，憑藉對轄區的熟悉與有限的資訊，快速協助民眾脫困，善舉殊堪嘉勉。