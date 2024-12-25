許智傑被爆「投票落跑」找吳乃仁吃飯　他秀出直擊照：別再拗了

記者趙蔡州／綜合報導

民眾黨立委黃國昌日前爆料，立法院20日進行《財劃法》投票時，民進黨只要再多2票就能贏國民黨，然而當時綠委許智傑、邱志偉卻跑去跟新潮流大老吳乃仁吃飯，氣得許智傑決定提告。不過，國民黨台北市議員張斯綱25日晚間貼出照片，直言許智傑、邱志偉當時確實是去找吳乃仁。

▲張斯綱曬出照片，證實許智傑、邱志偉2人當時確實去找吳乃仁。（圖／翻攝自張斯綱臉書／下同）

張斯綱25日晚間在臉書表示，為地方政府增添財源的《財劃法》終於在立法院三讀通過，民進黨最近幾天卻一再抨擊是「亡國惡法」，結果被戳破在表決《財劃法》時，竟然有自家立委沒有投票，沈伯洋還裝可憐護航是因為綠委負傷在醫院才沒有辦法投票。

然而他25日收到民眾投訴，許智傑、邱志偉20日晚上7時35分許一前一後抵達台北市新生南路一處大樓，而當時立法院正在對《財劃法》進行表決，兩人在兩人離開一段時間後，民進黨大老吳乃仁也從同棟大樓離開，「畫面會說話，請問許智傑、邱志偉放著立法院的事不管，難道是在和吳乃仁吃飯暢聊宇宙大爆炸嗎？」

張斯綱直言，根本不是什麼綠委負傷住院所以沒投票，而是赤裸裸的跑票，民進黨嘴巴說著要亡國，身體倒是很誠實的落跑，不知道在外面的青鳥們看到做何感想，「畫面會說話，許智傑別再說謊」、「若要自清，別再硬拗，呼籲許智傑、沈伯洋把當天立法院公務車的紀錄調出來公開，你們敢嗎？」