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「生基位改運」反招厄運！　退休女老師險被打包

張先生的母親受詐團誆騙，將內湖宅抵押設定借出1,200萬投資「生基位」，房子險被打包。（本刊資料照）

▲張先生的母親受詐團誆騙，將內湖宅抵押設定借出1,200萬投資「生基位」，房子險被打包。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「假投資詐騙」在台灣橫行霸道，高居詐騙受理案件之冠，就連無法輕易移轉的房地產，也成為詐團囊中物，民眾的財產全被詐光，欲哭無淚。

本刊採訪43歲、居住北市的張先生，母親是退休的國中教師，76歲的張媽媽受詐團誘導、投資「生基位」，詐團誆稱要價1,200萬元，因母親手頭不夠支付，詐團便慫恿她將內湖住家向民間借貸，搬出錢來投資。當時還辦理借貸契約公證，取信於張媽媽，沒想到公證之後，每天登門寒暄的詐團2位暖男，拿了錢竟人間蒸發。

以本刊採訪時間、今年5月的實價登錄行情來看，張媽媽居住的40坪內湖華廈，每坪單價55.4萬元，總計市價達2,216萬元的房子，險被詐團偷天換屋，所幸兒子張先生緊急籌措一筆1,200萬元現金，償還民間借貸，這才為母親保住內湖宅。

「我媽心情很差，每天都封閉在家，不想讓親友知道。」張先生搖頭說，若不是他和姊姊逼問，家人都不知道母親這一年多來竟接觸「生基位」投資，「它賣的是1個罐子+1格位置，將自己的頭髮、指甲或衣角，放進罐裡、埋入園區，再請法師做法，擺放八卦陣，這一格『生基位』就會產生靈氣，可以解厄改運。」

20多萬買入30個生基位　詐團以1,200萬收購

2022年冬天，張媽媽接到來電通知，因多年前買未上市股票，這家公司曾經配給股東的生基位，通知張媽媽領回，「一張權利書就是一個『生基位』，少數不用錢，其他都要加收2,000元～10,000元不等，那時媽媽總共花了20多萬，領回30張『生基位』使用權利契約書。」張先生從電腦秀出一張一張契約書，每一張紙代表一格生基位。

過沒幾天，張媽媽又接到電話，電話中的2位男子表達想購買生基位，「徐先生和林先生展現強烈的購買慾，林先生還自稱是某家建設公司的特助，說老闆決定用1,200萬元，向媽媽買下30個位置。」

誆稱保密協定　先付1,200萬元給詐團

張先生回憶，徐林2人每天登門拜訪、輪番洗腦張媽媽，誆稱因為公司節稅需求，欲購買生基位，「當時媽媽就有簽約，合約保管在建設公司的律師那邊，詐團還提醒媽媽，因有保密協定，此事不可告訴家人。」徐林2人繼續訛詐，「公司要做現金流，請媽媽先付一筆1,200萬現金進公司，做完這套現金流，公司再給媽媽2,000萬元，媽媽等於現賺800萬元。」

張媽媽聽了嚇一跳，「我身上哪有這麼多錢？」當下便婉拒徐林2人，但詐團竟慫恿張媽媽抵押設定內湖的房子，並推薦一家代書事務所，請代書陪同張媽媽做民間借貸，「當時他們保證幫忙償還利息，為取信於人，還去公證人事務所，為『借款契約』做公證。」張先生回憶去年4月，母親的房子抵押設定借款，借出1,200萬元，1,200萬元分2天取回，當時白花花的千元大鈔堆疊出的600萬元，就放在公證人桌上，畫面相當可觀。

張媽媽的借款契約有2張，1張的利息是月息1.3％，也就是年利率15.6％，未超過《民法》法定借貸利率16％的規定，算下來張媽媽每個月要還15.6萬利息，「但是詐團又補1張利息0.2％的私約，並不在公證範圍內。」張先生說，加總起來，媽媽每月要負擔18萬利息。

公證結束，600萬元現金還要再扣掉手續費+代辦費+預付3個月的利息錢共140萬元，張媽媽實領460萬元回家，「第2天的600萬現金，匯入媽媽戶頭，媽媽親自提領現金出來，回到家再通知徐林2人取走。」張先生搖頭苦笑說，徐林2人來家裡拿錢時，竟又告誡媽媽已簽妥保密協定，絕不可告訴家人，否則案子會流掉。

詐團幫灌R2軟體　刪掉LINE就跑路

此後的5個月，徐林2人每個月都親手捧著18萬現金到家中給張媽媽，由她償還金主利息錢，直到10月份，徐林2人再上門，「他們跟我媽媽說要更換通訊方式，把媽媽的手機拿去設定，灌了一個叫做『R2』的軟體，用R2互加好友後，就把LINE上面的通聯紀錄全部刪掉。如今回想，他們早就在醞釀跑路了。」張先生說。

更換為R2通訊軟體後，就再也找不到徐林2人，張媽媽才向兒女哭訴，「我氣死了！今年1月我去報警，警方一查，才發現徐林2人都是假名，電話也是外勞電話，警方正努力撈出通聯紀錄，希望能找到人。」而為了保住媽媽的房子，張先生只能用自己的房子借出1,200萬，將這筆錢先償還金主、塗銷抵押權。

「還清房貸並向銀行塗銷後的『乾淨房』，是詐團眼中的肥肉。」宏國德霖科技大學不動產經營系兼任講師吳聲煌說，詐團要求張媽媽，憑身分證件親自領回「生基位」權利書，就已掌握姓名、地址等資料，「只要有身分證或是照片，能辨識民眾個資，不需要本人親辦，任何人都能調閱二類謄本，查出名下的房地產狀況，進而騙屋。」他說。

吳聲煌建議，做「抵押設定」把自己的房子壓住，「設定金額最好是房屋價值的一半，較有保障，」他以價值2,000萬元的房地產為例，登記規費是設定金額的千分之一，抵押設定金額若是1,000萬元，算出登記規費為1萬元，「花個1、2萬元hold住長輩的不動產，讓詐團不敢覬覦，其實有必要！」吳聲煌說。https://youtu.be/ZarJZIINLuc


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