哈爾濱冰雕都是血跡　竟是妹子們舔到濺血！

▲哈爾濱冰雕都是血跡，原因讓人驚呆！竟是妹子們舔到濺血。（翻自抖音）

圖文／鏡週刊

中國東北現在氣溫寒冷、冰天雪地，因此也是冰雕裝置的旺季。不過近期就有民眾發現，哈爾濱的冰雕裝置上，留下多處血跡，原因竟然都是有不少妹子和年輕人求刺激好奇，直接舔冰雕，導致舌頭受傷流血。

近日就有中國網友表示，到哈爾濱看冰雕，但冰雕上面有好多處血跡，還有拍攝者說：「全是血，全是嘴唇印，這都舌頭冒的血！」另外有多段影片顯示，有不少妹子和年輕人為了滿足好奇心，直接吐舌頭舔冰雕或冰柱，結果就變成舌頭直接黏在冰雕上，然後妹子們嘗試「硬拔」，最後就導致舌頭受傷流血，血跡也黏在冰雕上。

據《九派新聞》報導，哈爾濱市第一醫院急診室的一名醫護人員就指出，一般會「舔冰雕」的人，通常都是外地人，本地人很少會舔。醫護人員說，如果真的被冰黏住舌頭，千萬不要硬拉，可以嘗試用礦泉水慢慢澆冰使其融化，若出現流血、疼痛等情況，應立即就醫。



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