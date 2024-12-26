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社會 社會焦點 保障人權

5個月騙光3000萬！「詐團手法」大揭密　你我都看過

警政署受理詐騙案件中，以「假投資詐騙」最猖狂。（翻攝自NPA署長室臉書）

▲警政署受理詐騙案件中，以「假投資詐騙」最猖狂。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

投資詐騙肆虐，竟無法可管，11月國人因詐騙造成財損金額飆破126億，其中以「假投資詐騙」居冠，據內政部警政署165打詐儀錶板統計，受理詐騙案件逐月增加，詐騙手法以「假投資詐騙」最猖狂。本刊實際採訪詐騙案例，包括新竹7旬嬤財房全被騙光、北市退休師買「生基位」遭詐千萬、高階主管為愛被騙4,000萬，這些恐怖手段就發生在你我身邊。

人在家中坐，房屋產權竟被搬走，一秒變成別人家。短短半年，72歲的王鳳珠（化名）傾家蕩產。本刊採訪住在新竹的48歲小妮，母親王鳳珠因加入LINE投資群組，不僅千萬元存款沒了，就連市值2千多萬的房子也被詐走，7旬嬤財房兩失，無語問天。

註：數據統計至12/22　資料來源：165打詐儀錶板

▲註：數據統計至12/22　資料來源：165打詐儀錶板

王鳳珠住在新竹市東區，好市多商圈的精華地段，29年前買下完工的社區大樓入住，如今為期20年的房貸早已還清，與老伴安居新竹最繁華的東區，過著愜意的退休生活。而房市熱絡，王鳳珠的自宅價值也漲到2,325萬元。

沒想到，今年初她滑手機，看到「飆股投資」的LINE群組，一指入群後，生活卻從此變調，財房全被詐光。

「我單純覺得，每天能吸收免費的投資訊息也不錯啊！」王鳳珠卻忘了，免費的最貴，多數投資詐騙的起點正是LINE群組，詐團暗樁充當同學，炒熱投資氣氛。

「團隊2023年代表作，緯創34元漲到156元，世紀鋼72元漲到194.5元，總報牌16檔，團隊勝率百分百。群裡還預告，下一檔將從17元漲到80多元，同學們都敲碗『領取明牌』『明牌+1』。」王鳳珠細數群裡爆炸的訊息，3千多人回應熱絡，「我就跟著同學留言『領取明牌』，很快地出現一位專屬助理要我加LINE私訊。」

助理自稱小成，表示是王鳳珠的投資專員，將隨時滿足需求，「被人關心的感覺真好！小成每天LINE早安圖，還分享他的對帳單，1個月能賺52萬。」給足王鳳珠信心，於是她從「飆股推薦」中選了1檔，花200萬元上車。

當時外務員（車手）親自來拿王鳳珠從銀行領出的200萬現金，該股股價不到1個月便從96元漲到110元，獲利近30萬元入袋。王鳳珠沒想到真的賺錢了！小成再給王鳳珠安裝包，下載專屬的投資平台，把錢轉帳至平台的指定帳戶，聲稱可讓投資更有效率，並催促王鳳珠辦理約定帳戶，大額轉帳更方便。

「我去銀行辦妥約定帳戶回來，對於投資平台的設定步驟仍不熟悉，小成跟我要帳號、密碼，我就給他了。」緊接著小成向王鳳珠報喜，有檔仙股必賺，導師讓出50％的份額給重要的學員上車，「花8千元買個一手（1千股），可以賺百倍。」王鳳珠瘋買股，一路加碼至850萬元，最後手上已經沒現金了。

小成這時竟慫恿她拿房子做擔保，借錢投資，「鳳姐，這筆錢借出來，妳能賺更多！」王鳳珠擔心自己高齡70，銀行不願意借出這麼多錢，小成乾脆建議她去當鋪借，被高獲利沖昏頭的王鳳珠瞞著家人，跑去地政事務所辦理「印鑑證明」，再拿著房屋權狀、身分證、印鑑章及印鑑證明，親赴當鋪借錢。

依房屋市值2,325萬元評估，王鳳珠的房子可借出7成：1,600萬元，「當鋪利息雖高達18％，回推每月還款24萬元（1600×18％／12），但這小意思啊！因為我每月帳面獲利都有30萬元，賺的比借的多。」王鳳珠說起她當時的盤算。

「當鋪說我借的金額多、年紀也比較大，所以設定抵押之外，也為房子辦理『預告登記』；只要做了這道手續，當天下午就會撥款1,600萬元至我的帳戶。」王鳳珠回憶，小成LINE她用手機連結網銀，確認錢已進來，先撥款200萬元至平台帳戶，由於帳密已被掌握，所以很快地，其他1,000多萬元在短短1週內也全數被轉走。

有天王鳳珠查看網銀發現，帳戶裡的錢竟然歸零，才驚覺自己可能被詐騙了，她第一時間找女兒小妮哭訴，小妮搖頭說，「我去調出謄本竟發現，『預告登記請求權人』這個項目，卡了一個陌生人的名字，真是晴天霹靂！」而當鋪還設定「違約金」為借貸本金的3成，只要逾期3個月未還款，便需加收高達480萬元的違約金。

「王鳳珠自己走進當鋪借錢，這是正常合理的借貸流程，如果沒有再生出1,600萬元償還當鋪，並攜帶清償證明，向地政事務所證明『請求權』消滅，申請塗銷『預告登記』，想要拿回房子真的不容易。若拖到超過3個月未還款，還要支付違約金480萬元。」律師吳榮達解釋。

房地產本是無法輕易移轉的財產，近年卻被詐團偷天換屋，許多人不僅僅是存款沒了，就連辛苦大半輩子拚來的一間房子，也在詐團的詭計之下，從「自己家」慘變「別人家」。台灣詐騙鼠輩猖狂，當政者應該施鐵腕祭重法打擊詐團，不讓民眾血汗錢一夕蒸發。https://youtu.be/ZarJZIINLuc


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