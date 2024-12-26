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人物／黯淡的白色力量！柯文哲難解心魔　倒在金權之下葬送政治路

▲▼檢調偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲原獲無保請回，檢方提起抗告後，高院撤銷北院原裁定發回北院更裁，北院今(5)日重開羈押庭。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

文／陳家祥

民眾黨主席柯文哲打著清廉招牌踏入政壇10年，歷經與民進黨分手、創黨再到總統大選搶下369萬票，幾乎以一己之力撐起台灣第三勢力空間。如今，標榜清廉的柯文哲，卻自砸招牌毀在政治獻金、京華城弊案，被釘上收賄、圖利罪名而賠盡政治資產。柯文哲一度開闢出藍綠以外的第三條路、備受期待，但在把這條路走長、走遠、走寬之前，就先倒在金權之下，實屬諷刺。

柯文哲涉京華城案、政治獻金案，北檢26日依《貪污治罪條例》違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪，起訴柯文哲；檢察官認定，柯確有收受賄賂並侵占政治獻金等行徑，向法院求處總計28年6月徒刑。

起訴書中提到，柯文哲以「都市更新」為競選台北市長的重要政見，且親自為京華城案等都市發展論壇致詞，深知都市更新法令，明知京華城公司申請最高 20％容積獎勵一事違背都更條例、都更容積獎勵辦法等法令，但仍為籌謀培植政治實力及募集資金，交相圖利聯繫。不論法院未來會如何審酌北檢的起訴內容，這或多或少都道出了柯文哲從政生涯的心魔。

「相信人因有夢想而偉大，相信眾人之智慧會超越個人之智慧。」這段話是柯文哲2014年11月29日以素人之姿投入選舉的口號之一，而他的敢言直白，非典型性格不同於一般傳統政治人物，也讓他吸盡年輕族群目光，白色力量一時之間 聲名鵲起，得以集結眾人之力扳倒連勝文的「大連艦隊」勝選。

當時的柯文哲形象正面，直言不諱到近乎白目的言談風格，社會輿論也給予他一般政治人物身上罕見的包容性，說他是所有政治人物中唯一有言論免責權的人一點也不為過。當時的柯文哲，在政壇更宛如一顆冉冉升起的太陽，白色力量所颳起的旋風無人能擋，但誰也沒想到，他的崩壞會來得如此之快，僅僅10年，當年柯文哲推倒藍綠高牆，如今也替自己築起一道高牆，走入巨塔內阻絕了外界的審視。

今昔對照，誤信親信、獨斷決行且遇事不決、無視常理法規，甚至戴上了難以脫下的金權魔戒，這些標籤如雪片般貼到柯文哲身上，讓人不禁懷疑，是白色力量被政治染缸抹上了其他顏色？還是這才是真正的他？各界這也才發現，原來多年來認識的柯文哲是經過化妝師巧手層層包裝，螢光幕前的柯文哲並不是真正的他。

過去的柯文哲以清廉勤儉作為大眾形象，這幾乎是貫穿他政壇路、選舉路的唯一宗旨。「清廉、勤政、愛民、愛鄉土」幾個字讓柯文哲從國民黨罵到民進黨，替他在政壇中畫出明確界線、凝聚兩黨以外的支持者，加上他獨特的個人魅力，確實展現出台灣第三勢力中少見的群眾能量。

只是沒想到，過去柯文哲口中深惡痛絕、棄如敝屣的行為，經此政治獻金與京華城弊案官司一役，悉數反轉傾倒在他的身上，耗盡了他累積10年的政治資本。

其實反差最大的是，過去的柯文哲時常哭窮、感嘆沒有藍綠金山銀山的資源，但太太陳佩琪卻可以去看億元豪宅、花4300萬買下精華區商辦；柯過往吹捧「財政紀律」，此次總統大選破功，不僅沒有管好小草捐的辛苦錢，還出現帳務兜不攏的重大瑕疵，甚至在檢方公布的起訴中，柯還將政治獻金納為己有。這些與過去主張大相徑庭的行為，都讓柯文哲人設徹底崩壞。

究竟是本身就視錢財如命？還是理解到政治發展的現實面的不得不？這只有柯文哲本人知道。選舉要砸錢、創黨需要錢、地方經營的支出更是如流水般止不住，金錢問題宛如緊箍咒般困住了柯文哲，讓他做出了與自己所言所信背道而馳的選擇。

過往曾說出「人生的榮華富貴，不過是一坨大便」的柯文哲，踏入政壇後終究難抵環境的陶染，混濁了的白色力量不再發出昔日光芒，這顆冉冉升起的新星，終究沒能成為恆久的太陽，僅是一顆曾發出耀眼光芒、但閃爍即逝的流星。

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